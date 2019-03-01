MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Türk Milleti Meşru ve Muazzam İradesiyle Yönetim Sistemini...
1 saat önce
IHAAW172247-SIY/01-03-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türk milleti meşru ve muazzam iradesiyle yönetim sistemini değiştirmiştir.
IHAAW172247-SIY/01-03-2019
- MHP
lideri Devlet Bahçeli
, "Türk milleti meşru ve muazzam iradesiyle yönetim sistemini değiştirmiştir. Bu müessir değişiklik ülkemizin övüncü olmuş, önünü açmış, prangalarını sökmüş, muhtemel risk ve tehlikeleri en aza indirmiştir. Çok şükür Türkiye
diriliş, toparlanış ve yükseliş kulvarına girmiştir" dedi. 01.03.2019 17: 22: 47 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:28 Kaynak: İHA
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