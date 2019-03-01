Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Türk Milleti Meşru ve Muazzam İradesiyle Yönetim Sistemini...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Türk Milleti Meşru ve Muazzam İradesiyle Yönetim Sistemini...

1 saat önce

IHAAW172247-SIY/01-03-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türk milleti meşru ve muazzam iradesiyle yönetim sistemini değiştirmiştir.

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
IHAAW172247-SIY/01-03-2019

- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türk milleti meşru ve muazzam iradesiyle yönetim sistemini değiştirmiştir. Bu müessir değişiklik ülkemizin övüncü olmuş, önünü açmış, prangalarını sökmüş, muhtemel risk ve tehlikeleri en aza indirmiştir. Çok şükür Türkiye diriliş, toparlanış ve yükseliş kulvarına girmiştir" dedi. 01.03.2019 17: 22: 47 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:28 Kaynak: İHA

MHP, Devlet Bahçeli, Politika
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