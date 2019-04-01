Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin Ehline Emanet Edilmesinden Memnuniyet Duyuyorum.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin Ehline Emanet Edilmesinden Memnuniyet Duyuyorum.

43 dakika önce

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin ehline emanet edilmesinden memnuniyet duyuyorum.

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
MHP lideri Devlet Bahçeli, " Türkiye'nin ehline emanet edilmesinden memnuniyet duyuyorum. Kazanmak için bir oy fazla almak yeterlidir." dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:25 Kaynak: İHA

MHP, Türkiye, Devlet Bahçeli, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy Sayma İşlemine Başlanmasının Ardından CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye'nin İlk Komünist İl Belediye Başkanı Oldu İstanbul Beyoğlu'na Batmanlı Muhtar!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 01:08:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin Ehline Emanet Edilmesinden Memnuniyet Duyuyorum.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]