MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin Ehline Emanet Edilmesinden Memnuniyet Duyuyorum.
43 dakika önce
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin ehline emanet edilmesinden memnuniyet duyuyorum.
MHP
lideri Devlet Bahçeli
, " Türkiye
'nin ehline emanet edilmesinden memnuniyet duyuyorum. Kazanmak için bir oy fazla almak yeterlidir." dedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:25 Kaynak: İHA
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