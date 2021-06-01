Bahçeli: "Atatürk'e dil uzatan daha iyi Müslüman olduğunu mu sanıyor" - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye'yi kötüleme yarışına girenler, çorak zihniyetlerdir. Siyasi mücadelenin bir ahlakı olmalıdır. Demokrasi mücadelesinde nihai karar mercii millettir."

"Türkiye'nin önünü kesmeyi amaçlayan operasyonlar yoğunlaştı, Türk Milleti böyle bir tuzağa düşmeyecektir."

"Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarının nesnesi olduğunu göremiyor. Ülkemizin erken seçim gibi bir gündemi yoktur. Seçimler 2023 yılı Haziran ayında yapılacaktır.

"Atatürk bizim börkümüzdür, birliğimizdir, ona laf yoktur."

"Atatürk'e dil uzatan daha iyi Müslüman olduğunu mu sanıyor."

-İHA-