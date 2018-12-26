MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin Terörle Mücadelede Çok Keskin ve Kararlı Bir Tutumu Vardır.
1 saat önce
IHAAW103054-GEN/26-12-2018- MHP lideri Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin terörle mücadelede çok keskin ve kararlı bir tutumu vardır.
IHAAW103054-GEN/26-12-2018
- MHP
lideri Devlet Bahçeli
: " Türkiye
'nin terörle mücadelede çok keskin ve kararlı bir tutumu vardır. Fırat'ın doğusundaki beklenen müdahaleyi Türk milleti arzulamaktadır." 26.12.2018 10: 30: 54 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:36 Kaynak: İHA
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