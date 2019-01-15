MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye'yi Sonu Hüsran Olan Küresel Sarmaldan Çekip Çıkaracak Olan...
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IHAAW105824-SIY/15-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye'yi sonu hüsran olan küresel sarmaldan çekip çıkaracak olan biziz" dedi.
IHAAW105824-SIY/15-01-2019
- MHP
lideri Devlet Bahçeli
, " Türkiye
'yi sonu hüsran olan küresel sarmaldan çekip çıkaracak olan biziz" dedi. 15.01.2019 10: 58: 24 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:04 Kaynak: İHA
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