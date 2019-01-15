Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye'yi Sonu Hüsran Olan Küresel Sarmaldan Çekip Çıkaracak Olan...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye'yi Sonu Hüsran Olan Küresel Sarmaldan Çekip Çıkaracak Olan...

59 dakika önce

IHAAW105824-SIY/15-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye'yi sonu hüsran olan küresel sarmaldan çekip çıkaracak olan biziz" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
IHAAW105824-SIY/15-01-2019

- MHP lideri Devlet Bahçeli, " Türkiye'yi sonu hüsran olan küresel sarmaldan çekip çıkaracak olan biziz" dedi. 15.01.2019 10: 58: 24 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:04 Kaynak: İHA

Politika
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