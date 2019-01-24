Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Zillet Korosu Hep Bir Ağızdan Yerel Seçimlerin Beka Açısından Ne Anlamı...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Zillet Korosu Hep Bir Ağızdan Yerel Seçimlerin Beka Açısından Ne Anlamı...

1 saat önce

IHAAW142832-SIY/24-01-2019- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Zillet korosu hep bir ağızdan yerel seçimlerin beka açısından ne anlamı olduğunu soruyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
IHAAW142832-SIY/24-01-2019

- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Zillet korosu hep bir ağızdan yerel seçimlerin beka açısından ne anlamı olduğunu soruyor. Behey cahil, hakla batılı, doğruyla yanlışın aynı safta toplandığını bir kez olsun gördünüz, duydunuz mu?" dedi. 24.01.2019 14: 28: 32 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:34 Kaynak: İHA

Politika
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