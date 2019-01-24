MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Zillet Korosu Hep Bir Ağızdan Yerel Seçimlerin Beka Açısından Ne Anlamı...
1 saat önce
IHAAW142832-SIY/24-01-2019- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Zillet korosu hep bir ağızdan yerel seçimlerin beka açısından ne anlamı olduğunu soruyor.
IHAAW142832-SIY/24-01-2019
- MHP
Lideri Devlet Bahçeli
, "Zillet korosu hep bir ağızdan yerel seçimlerin beka açısından ne anlamı olduğunu soruyor. Behey cahil, hakla batılı, doğruyla yanlışın aynı safta toplandığını bir kez olsun gördünüz, duydunuz mu?" dedi. 24.01.2019 14: 28: 32 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:34 Kaynak: İHA
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