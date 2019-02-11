Son Dakika Haberleri: MHP Liderine 121 Yıllık Hediye

MHP Liderine 121 Yıllık Hediye

53 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Mustafa Kemal Atatürk'ün beylik tabancası olarak kullandığı 'Hareketli Nagant' hediye edildi.

MHP Liderine 121 Yıllık Hediye, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Mustafa Kemal Atatürk'ün beylik tabancası olarak kullandığı 'Hareketli Nagant' hediye edildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın ve ailesi tarafından hediye edilen silah 121 yaşında ve Belçika yapımı.

Yalçın tarafından hediye edilen silah bir dönemin en ünlü markaları arasında yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün de beylik tabancası olarak kullandığı 'Hareketli Nagant' halen Samsun'daki müzede sergileniyor. Atatürk'ün silahı Rus yapımı olarak bilinirken MHP Liderine hediye edilen Belçika yapımı 'Hareketli Nagant' 121 yaşında ve koleksiyon değeri bulunuyor. Yalçın ailesi tarafından MHP Liderine 50. Yıl hatırası olarak hediye edilen silahın mermileri de orijinal. 'Hareketli Nagant' özellikle koleksiyoncuları tarafından şimdiye kadar üretilen en değerli silahlar arasında gösteriliyor.

Öte yandan MHP Başkanlık Divanı da geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda MHP Liderine 50. Yıl logolu özel tasarım bir plaket hediye etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:53 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, MHP, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kefil Olduğu Kişi Borcu Ödemeyince İntihar Etti MHP Lideri Bahçeli'ye 150 Yıllık, Altın Kaplama Saat Hediye Edildi

Midibüs TIR'a Çarptı, Olay Yerinde Can Pazarı Yaşandı Sebze-Meyve Fiyatı Anlatılırken Yapılan "Kadın Ticareti" Gafı Şaşkına Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 11:46:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Liderine 121 Yıllık Hediye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]