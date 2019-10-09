Son Dakika Haberleri: MHP'liler Aliağa'ya yapılması planlanan projeleri konuştu
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MHP'liler Aliağa'ya yapılması planlanan projeleri konuştu

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a ziyarette bulunup, yapılması planlanan projeleri konuştu.

MHP'liler Aliağa'ya yapılması planlanan projeleri konuştu, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a ziyarette bulunup, yapılması planlanan projeleri konuştu.


Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve yönetim kurulunu ağırladı. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete, Şahin ve yönetiminin yanı sıra, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir ile yönetimi de katıldı. Sohbet havasında geçen ziyarette, bölge sorunları ile Aliağa'ya yapılması planlanan projeler görüşülerek istişarelerde bulunuldu.


Aliağa'nın sadece bölgenin değil Türkiye'nin en değerli kentlerinden biri olduğunu belirten MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın vizyonu doğrultusunda Aliağa'da önemli projelere imza atıldığını söyledi.


Aliağa'ya değer katmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Serkan Acar da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.


Yaklaşık iki saat süren ziyaret çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. - İZMİR

Serkan Acar, Aliağa, İzmir, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:38 Kaynak: İHA
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