Son Dakika Haberleri: Mhp'liler, barış pınarı harekatı için gönüllü askerlik başvurusu yaptı
Son Dakika Güncel Mhp'liler, barış pınarı harekatı için gönüllü askerlik başvurusu yaptı

Mhp'liler, barış pınarı harekatı için gönüllü askerlik başvurusu yaptı

1 saat önce

MHP'liler, Barış Pınarı Harekatı için gönüllü askerlik başvurusu yaptıTürk Silahlı Kuvvetleri'nce terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için MHP Sinop İl Başkanlığı yönetimindeki 10 partili gönüllü askerlik...

Mhp'liler, barış pınarı harekatı için gönüllü askerlik başvurusu yaptı, System.String[]

MHP'liler, Barış Pınarı Harekatı için gönüllü askerlik başvurusu yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için MHP Sinop İl Başkanlığı yönetimindeki 10 partili gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Sinop Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı yönetim üyesi 10 partili, Sinop Askerlik Şubesi'ne giderek gönüllü askerlik için dilekçe verdi. MHP İl Başkanı Ali Çakır, Mehmetçiğimizin sınırda yapmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için, kuzeyden güneye askerimizin yanına gitmek istiyoruz. Mehmetçiğimizin sonuna kadar destekçisiyiz ve her zaman her daim yanlarında olacağız. Bize ne düşüyorsa, Milliyetçi Hareket Partili ve Sinoplu olarak, bütün ülkücüler olarak vatanımızın, milletimizin yanındayızö dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Sinop, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süleyman Soylu: Barış Pınarı Harekatı'na 'işgal' diyen 121 kişi gözaltına alındı
Suruç'a havan mermisi düştü: 2 sivil hayatını kaybetti Gökhan Özoğuz'dan Barış Pınarı Harekatı çıkışı: Siz uyuyordunuz Fatih Terim'den Barış Pınarı Harekatı'na destek: Ülkemiz dimdik ayakta

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 18:36:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mhp'liler, barış pınarı harekatı için gönüllü askerlik başvurusu yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]