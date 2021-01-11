MHP'liler Çırmıhtı'daki restorasyon projelerini inceledi - Son Dakika

MHP'liler Çırmıhtı'daki restorasyon projelerini inceledi

11.01.2021 16:12
MHP'liler Çırmıhtı'daki restorasyon projelerini inceledi, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, MHP İl ve İlçe Teşkilatı Üyeleri, Kadim Çırmıhtı'nın tarihsel ve kültürel mirasının geleceğe taşınması adına baştan aşağıya restore edilerek farklı temalı müzelere dönüşen Tarihi Yeşilyurt...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, MHP İl ve İlçe Teşkilatı Üyeleri, Kadim Çırmıhtı'nın tarihsel ve kültürel mirasının geleceğe taşınması adına baştan aşağıya restore edilerek farklı temalı müzelere dönüşen Tarihi Yeşilyurt Konakları ile bölgede gerçekleşen dönüşüm projelerini yerinde incelediler.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile beraberindeki MHP heyeti, Malatya ve Yeşilyurt'un tarihi değerleri, kültürü, medeniyeti ve yöresel lezzetlerinin günümüzden geleceğe taşınmasını sağlayacak olan Gastronomi Konağı, Kahve Konağı, Kent Belleği Müzesi, Ahmet Çalık Tekstil Müzesi, Butik Otel, Yöresel Ürünlerin Tanıtımı ve Satışının yapıldığı Lokanta, (DAP) Halk Kütüphanesi, dönüşüm projesiyle bölgenin kimliğine yakışır seviyeye getirilecek olan Güreş Sahası başta olmak üzere 'Sokak ve Cephe Sağlıklaştırma' projeleriyle sosyal dokuya uygunluğu artırılan sokaklar ve binaları incelediler.

Bölgede gerçekleşen yatırımlar hakkında misafirlerine detaylı bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile beraberindeki MHP heyetini, Kadim Çırmıhtı'da ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını söyledi.

Malatya ve Yeşilyurt'un çok sağlam temelden yükselen kadim medeniyeti ve kültürünü farklı projelerle iç ve turizme kazandırdıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "MHP Milletvekilimiz Sayın Mehmet Celal Fendoğlu, MHP İl Başkanımız Sayın Mesut Samanlı ile MHP İl ve İlçe Teşkilatımızın değerli mensuplarını tarihi, medeniyeti ve kültürüyle çok zengin bir potansiyele sahip Kadim Çırmıhtı'mız da misafir etmekten mutluluk duyduğumuzu öncelikle belirtmek isterim. Sayın Vekilimiz ve MHP Heyetiyle birlikte Lezzet Caddesi üzerinde bulunan ve yaptığımız dönüşüm projeleriyle farklı temalı müzelere dönüşümünü sağladığımız Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızda detaylı bir inceleme gezisi düzenledik. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatlerimizden olan 'Lezzet Vadisi', 'Yeşilyurt Kentsel Tasarım' ve ' Tarihi Yeşilyurt Konakları Restorasyon' projemiz kapsamında Lezzet Caddemizde bulunan Konaklarımızı, bölgemizin sosyal dokusuna uygun bir mimari bakış açısı ve vizyonel yaklaşımlar neticesinde birbirinden değerli konaklar ve müzelere dönüşümünü sağladık. Konaklarımız gerek iç ve dış tasarımları, gerekse de sergilenen tarihi eşyalar ve servis edilen yöresel ikramlarıyla dikkat çekici bir yapıya dönüşmüştür. Malatya ve Yeşilyurt mutfağının eşsiz lezzetleri başta olmak üzere dokumacılık kültürü ve mahalle oyunlarımızın tüm boyutlarıyla sergilendiği müzelerimizle bu anlamda büyük bir farkındalık oluşturduk. Bölgemizin geçmişten bugüne kadar uzanan sosyal, kültürel, tarihsel ve kültürel zenginliklerini, her biri birbirinden değerli müzelerimiz ve dönüşüm projeleriyle ön plana çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Konaklarımız, müzelerimiz, sosyal dokuya uygunluğu artan sokaklarımız, caddelerimiz, evlerimiz ve meydanlarımızla bölgemizin tarihsel zenginliğine değer katan yatırımlarda bulunduk. Milletvekillerimiz, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Kamu ve Kurum Müdürlüklerimiz, Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerimiz, Muhtarlarımız, Medya Kuruluşlarımız ve Hemşerilerimizle hep birlikte el ele verip, tarihi bölgelerimizin tüm zenginliklerini daha geniş kesimlere ulaştırmak adına çok güzel bir birliktelik oluşturduk. İnşallah Kadim Çırmıhtı'mız, oluşan bu güzel birliktelik ve dayanışma sayesinde turizmde cazibe merkezi

olacak ve hem bölgemizin hak ettiği değeri görmesini sağlayacağız hem de bölgemizin ekonomik hayatına katkı sunmuş olacağız" diye konuştu.

Müzeleri, Konakları ve Butik Otel'i yakından inceleyen MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Kadim Çırmıhtı'da gerçekleşen dönüşüm projelerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı tebrik ederken, Kent Belleği Müzesindeki anı defterine inceleme ziyaretine ilişkin düşüncelerini yazdı.

Çınar, ziyaretin sonunda Kahve Konağında ağırladığı MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile beraberindeki MHP heyetine kayısı çekirdeğinden yapılan özel kahveyi ikram etti. - MALATYA

MHP'liler Çırmıhtı'daki restorasyon projelerini inceledi
MHP'liler Çırmıhtı'daki restorasyon projelerini inceledi
MHP'liler Çırmıhtı'daki restorasyon projelerini inceledi
MHP'liler Çırmıhtı'daki restorasyon projelerini inceledi

Milliyetçi Hareket Partisi, Mehmet Celal Fendoğlu, Restorasyon, Yeşilyurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MHP'liler Çırmıhtı'daki restorasyon projelerini inceledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vatikan'ı karıştıran iddia! Papa Francis'in tutuklandığı öne sürüldü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı Meteoroloji uyardı! Cuma ve cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor Kısmen durdurulan hamsi avı diğer balıkların fiyatlarını yükseltti Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez Aleyna'yı öldüren eski sevgilisi, binaya kurye olduğunu söyleyerek girmiş AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz
Son Dakika: KVKK, WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararını yarınki toplantıda ele alacak Son Dakika: KVKK, WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararını yarınki toplantıda ele alacak         
16:22
Arto'dan Özdemir Erdoğan'a şaşkına çeviren soru: Geçimsiz olduğunuz için mi eşiniz ve çocuğunuz Amerika'ya kaçtı Arto'dan Özdemir Erdoğan'a şaşkına çeviren soru: Geçimsiz olduğunuz için mi eşiniz ve çocuğunuz Amerika'ya kaçtı         
15:39
'Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek' suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun'un yakınları muhabirlere saldırdı 'Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek' suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun'un yakınları muhabirlere saldırdı         
15:29
Fenerbahçe, aradığı golü buldu! Yıldız futbolcu nefis bir golle takımını öne geçirdi Fenerbahçe, aradığı golü buldu! Yıldız futbolcu nefis bir golle takımını öne geçirdi         
15:06
Haller'i Ajax'a satan West Ham, Beşiktaş'tan Aboubakar'ı istiyor Haller'i Ajax'a satan West Ham, Beşiktaş'tan Aboubakar'ı istiyor         
14:53
Son Dakika! Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı Son Dakika! Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı         
14:43
WhatsApp'ın kararı sonrası yerli uygulama BiP'i son 3 günde 4,6 milyon kişi indirdi WhatsApp'ın kararı sonrası yerli uygulama BiP'i son 3 günde 4,6 milyon kişi indirdi         
14:29
Son Dakika: Rekabet Kurulu Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı Son Dakika: Rekabet Kurulu Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı         
13:22
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
12:25
İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak         
12:16
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 16:52:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP'liler Çırmıhtı'daki restorasyon projelerini inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei