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MHP'liler parti binasında bayramlaştı

48 dakika önce

MHP'liler parti binasında bayramlaştıGAZİANTEP - Ramazan Bayramı dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığında bir araya gelen partililer bayramlaştı.

MHP'liler parti binasında bayramlaştı
GAZİANTEP - Ramazan Bayramı dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığında bir araya gelen partililer bayramlaştı.
Gaziantep İl binasında gerçekleştirilen bayramlaşmada partililer Ramazan Bayramının mutlu ve huzurlu bir şekilde geçmesi dileklerinde bulundu.
Herkese hayırlı bayramlar dileyen MHP Gaziantep milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Bayram kardeşliktir. Bayram huzurdur. Bayram birliktir. Bayram dirliktir. Bayramın ülkemizin dirliğine, birliğine vesile olmasını diliyorum. Partimiz bugün hep beraber bir aradayız. Bugün burada huzurla bayram yapıyorsak ülkemizin sınır ötesinde pençe operasyonuyla dağda mücadele eden cephede savaşan askerlerimiz sayesinde yapıyoruz. Onlara da hayırlı bayramlar diliyorum. Bu bayram süresince birkaç gün önce şehit olan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu vatan onların sayesinde bayram yapıyor. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu.
MHP'liler parti binasında bayramlaştı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:53 Kaynak: İHA
Yerel
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