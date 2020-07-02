MHP'liler sosyal medya hesaplarını askıya alıyor - Son Dakika

MHP'liler sosyal medya hesaplarını askıya alıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesaplarını askıya almasının ardından Kırıkkale'de pek çok MHP'li isim sosyal medya hesaplarını askıya aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesaplarını askıya almasının ardından Kırıkkale'de pek çok MHP'li isim sosyal medya hesaplarını askıya aldı.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Sosyal medyayla ilgili kanuni düzenleme TBMM'de yapılana kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyorum" açıklamasının ardından Kırıkkale teşkilatları da bu doğrultuda hareket etmeye başladı. MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu, Milletvekilli Halil Öztürk, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, Karakeçili Belediye Başkanı Veysel Aydemir, Hacılar Belde Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu, ilçe başkanları ve yöneticileri ile Ülkü Ocakları başkanı ve yöneticileri de tüm sosyal medya hesaplarını söz konusu düzenleme yapılana kadar askıya alacaklarını duyurdu. - KIRIKKALE

Devlet Bahçeli, Kırıkkale, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:27 Kaynak: İHA

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