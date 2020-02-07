MHP Malatya'da görev değişimi - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Malatya il teşkilatında yapılan görev değişiminden sonra il başkanlığı görevi Mesut Samanlı'ya, Battalgazi İlçe Başkanlığı da İlhan İlhan'a törenle verildi.



MHP Malatya il Başkanı Bülent Avşar'ın görevi bırakmasıyla yerine getirilen Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı'ya ve Battalgazi İlçe Başkanlığına atanan İlhan İlhan'a, parti genel merkezinin görevlendirme yazısı parti il binasında Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu tarafından verildi.



Burada konuşan Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu,"MHP Genel Başkanımızın emriyle MHP Malatya İl Başkanlığına, teşkilatta uzun yıllar görev yapmış, şimdi ise genel merkezin taktiriyle bu makama Battalgazi İlçe Başkanımız Mesut Samanlı'yı atamıştır. Bundan önceki il başkanımız bir çok başarılı görev yaptı. Kendi iradesiyle, görevini bıraktığını ifade etti. Bizim için sürpriz oldu. Burası bir bayrak yarışıdır. Bir değerli ülküdaşım bırakmıştır, bir değerli ülküdaşım nasip olmuştur. Genel merkezimizin talimatıyla da bu göreve gelmiştir. Çıktığı bu yolda Allah utandırmasın. Bizi ve davamızı muzaffer eylesin. Başarlı olacağına yürekten inanıyorum. 18 ay birlikte çalışmalarımız çok iyi geçti" ifadelerini kullandı.



MHP İl Başkanı Mesut Samanlı da yaptığı konuşmada, "Zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde mücadelenin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanda verilmesi gerektiği aşikardır. Biz de yolumuza bu anlayış ile devam edeceğiz. İnanıyoruz ki Malatya'yı bugüne kadar görmediği bir enerji ve siyaset anlayışı ile tanıştıracağız. Bizler MHP Malatya İl Başkanlığı olarak bugün burada yeni bir çoban ateşi yakıyoruz. İnanıyoruz ki, yanan bu çoban ateşi gelecekte kısa bir süre içerisinde tüm Malatya'yı aydınlatacak güce kavuşacaktır. Mevzu bahis vatan olduğunda bizler en ön safta yer alırız. Türk milletini bekası tehdit ediliyorsa, bizler canımızdan geçeriz. Bizler şerefli bir bayrağın taşıyıcısı, kutlu bir davanın bekçileriyiz. Bu duygu yoğunluğu içerisinde şunu ifade etmek isterim ki; inanıyorum ki MHP'yi daha iyi noktalara taşıyacak azim ve kararlılığa sahibiz. Bundan sonra aldığımız her nefeste gücümüz yettiği oranda davamızın hizmetinde olacağız" dedi.



Battalgazi İlçe Başkanlığına atanan İlhan İlhan ise, "Varlığı ile bizlere güç ve kuvvet veren yarım asırlık koca çınar olan Milliyetçi Hareket Partisi gibi büyük bir dava hareketinin Battalgazi ilçe başkanı olarak atanmam şahsıma onur ve şeref vermiştir" diye konuştu. - MALATYA