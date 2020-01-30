MHP Malatya İl Başkanlığı'na Samanlı atandı - Son Dakika

MHP Malatya İl Başkanlığı'na Samanlı atandı
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MHP Malatya İl Başkanlığı'na Mesut Samanlı atandıMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Bülent Avşar'ın 27 Ocak 2020 tarihinde görevden istifa etmesinden sonra, MHP Malatya İ Başkanlığı'na, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı parti genel merkezi tarafından atandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:21 Kaynak: İHA
MHP Malatya İl Başkanlığı'na Mesut Samanlı atandı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Bülent Avşar'ın 27 Ocak 2020 tarihinde görevden istifa etmesinden sonra, MHP Malatya İ Başkanlığı'na, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı parti genel merkezi tarafından atandı.
Samanlı'nın MHP Malatya il yönetimini oluşturacağı kaydedildi. - MALATYA
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