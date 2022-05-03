MHP Malatya İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

MHP Malatya İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

03.05.2022 15:50
MHP Malatya İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

MHP Malatya İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi.

MHP Malatya İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bayramlaşma programına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MHP Malatya Milletvekili ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Celal Fendoğlu, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Ekici ve Eyüp Gönültaş ile İl Başkanı Mesut Samanlı ve partililer katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bayramların önemini belirterek, Kovid-19 salgını nedeniyle bayramları istedikleri gibi kutlayamadıklarını ancak bu yıl hem dünyada hem de Türkiye'de salgının kontrol altına alındığını ve rahatlama sağlandığını anlattı.

İki yıl aradan sonra yeniden bayramlaşma programları düzenlediklerini belirten MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ise "Hem vatandaşlarımız bizlerle bir araya gelmeyi özlemiş, hem de biz onlarla bir araya gelmeyi özlemişiz. İnşallah bundan sonraki süreçte yeni salgınların yaşanmadığı dönemlerde vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Milletvekili Fendoğlu 3 Mayıs 1944'ün 78'inci yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, 3 Mayıs'ın Milliyetçiler Günü olduğunu, 3 Mayıs 1944'te verilmiş mücadeleyi anlamak başta olmak üzere, Türklüğü doğru okumak, geçmişten ders alıp Türk milletinin onurlu geleceğini inşa etmek için daha çok çalışmanın önemini kavramak olarak kabul edildiğini ifade etti.

YORUMLAR
500
MHP Kayseri İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi MHP Kayseri İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi Bahşiş alamayınca apartmanların kapılarını çaldılar Bahşiş alamayınca apartmanların kapılarını çaldılar

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Malatya, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Malatya İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
16:01 Sosyal medyada uygunsuz paylaşım yapan öğretmenlere soruşturma
15:59 Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'nin ilk fragmanı geldi
14:40 Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli elbisesini görenlerin gözleri kamaştı
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
13:42 Alkol alan vatandaş dengesini kaybedip tepeden yuvarlandı
13:39 Ankara'da bir sapık, lise öğrencisinin balkona astığı taytı önce kokladı, sonra çaldı
13:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon Suriyeli'nin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız
13:36 Kim Kardashian, Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katıldı
13:35 İmamoğlu, Rize'de AK Parti'ye yüklendi: 'Her şeyi ben kazanacağım' diye diye üst üste 2 defa kaybettiniz
12:40 Olası enflasyona göre temmuz ayı zam tahminleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 16:10:11. #1.11#
SON DAKİKA: MHP Malatya İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement