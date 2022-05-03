MHP Malatya İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

MHP Malatya İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bayramlaşma programına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MHP Malatya Milletvekili ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Celal Fendoğlu, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Ekici ve Eyüp Gönültaş ile İl Başkanı Mesut Samanlı ve partililer katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bayramların önemini belirterek, Kovid-19 salgını nedeniyle bayramları istedikleri gibi kutlayamadıklarını ancak bu yıl hem dünyada hem de Türkiye'de salgının kontrol altına alındığını ve rahatlama sağlandığını anlattı.

İki yıl aradan sonra yeniden bayramlaşma programları düzenlediklerini belirten MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ise "Hem vatandaşlarımız bizlerle bir araya gelmeyi özlemiş, hem de biz onlarla bir araya gelmeyi özlemişiz. İnşallah bundan sonraki süreçte yeni salgınların yaşanmadığı dönemlerde vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Milletvekili Fendoğlu 3 Mayıs 1944'ün 78'inci yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, 3 Mayıs'ın Milliyetçiler Günü olduğunu, 3 Mayıs 1944'te verilmiş mücadeleyi anlamak başta olmak üzere, Türklüğü doğru okumak, geçmişten ders alıp Türk milletinin onurlu geleceğini inşa etmek için daha çok çalışmanın önemini kavramak olarak kabul edildiğini ifade etti.