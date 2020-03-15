MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu'dan sendika ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu'dan sendika ziyareti - Son Dakika

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu'dan sendika ziyareti

19 dakika önce

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, partisinin il yönetimiyle Türk Yerel Hizmet Sen Malatya Şubesini, ziyaret etti.

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu'dan sendika ziyareti, System.String[]

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, partisinin il yönetimiyle Türk Yerel Hizmet Sen Malatya Şubesini, ziyaret etti.

Fendoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, çalışanlar açısından sendikalaşmanın önemli olduğunu anlattı.

MHP İl Başkanı Mesut Samanlı da sendikal faaliyetlerin yasal bir hak olduğunu belirterek, çalışanlara bu süreçte herhangi bir baskı uygulanmaması gerektiğini belirtti.

Türk Yerel Hizmet Sen Şube Başkanı Dilaver Sarıcı da ziyaretten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Ziyarette Fendoğlu'na, MHP İl Yönetim Kurulu üyeleri, MHP Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan, Ülkü Ocakları İl Başkanı Bayram Işık, Türkiye Kamu Sen İl Başkanı Çetin Türkyılmaz, Türk Tarım Orman Sen Malatya Şube Başkanı Cumali Sevim ile Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:04 Kaynak: AA
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