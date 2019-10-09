Son Dakika Haberleri: MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, polis amirlerinin terfi problemini dile getirdi
Son Dakika Politika MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, polis amirlerinin terfi problemini dile getirdi

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, polis amirlerinin terfi problemini dile getirdi

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu'nun, polis amirlerinin terfi problemini dile getirdiği bildirildi.

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, polis amirlerinin terfi problemini dile getirdi, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu'nun, polis amirlerinin terfi problemini dile getirdiği bildirildi.


MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, TBMM Genel Kurulu 27. Dönem 3. Yasama yılı 3. Birleşiminde söz alarak, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunun 6638 sayılı yasa ile yeniden düzenlenen Geçici 26. Maddesinin oluşturduğu problemin çözülmesi ve lisans mezunu (B) grubu polis amirlerinin terfi kayıplarına neden olan intibaklarının sağlanması gerektiğini belirtti.


Fendoğlu yaptığı konuşmada, "İçişleri Bakanlığına iletilmek üzere: 2015 yılında 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle düzenleme öncesi polis amiri olan lisans mezunu (B) grubu polis amirlerinin statüleri aynı bırakılmıştı. 2015 sonrası aynı şartlarda polis amiri olan lisans mezunu polis amirleri ise (A) grubu statüsünde değerlendirilmekte olup toplamda, (B) grubu polis amirlerinin terfi sürelerinde dört yıllık hak kaybolmaktadır. 2015 öncesi ve sonrasında yapılan terfi sistemindeki değişiklikler ile lisans mezunu polis amirleri arasında adaletsizliğe sebep olmaktadır. Yapılacak yeni düzenlemeyle (A) ve (B) grubu ayrımına son verilerek lisans mezunu tüm polis amirlerinin aynı statüye alınması ve halihazırda lisans mezunu (B) grubu polis amirlerinin dört yıllık terfi kayıplarının da telefi edileceği yeni bir intibak maddesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılacak düzenleme de (B) grubu polis amirlerinin hak kaybı sorununu çözecektir" ifadelerini kullandı. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:12 Kaynak: İHA
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