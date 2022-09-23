MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, Bingöl'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, Bingöl'de vatandaşlarla buluştu

23.09.2022 13:14
MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, Bingöl'de vatandaşlarla buluştu

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısı dolayısıyla Bingöl'de vatandaşlarla bir araya geldi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısı dolayısıyla Bingöl'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Fendoğlu, kent merkezindeki bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada en stratejik ve kritik noktada yer aldığını söyledi.

Aktif durumda dünyadaki 33 ülkede çeşitli karışıklıklarının ve sorunların bulunduğunu belirten Fendoğlu, çevresindeki sıkıntılara rağmen Türkiye'de huzurun olduğunu belirtti.

Türkiye'de huzuru ve güveni yaratan bir güç olduğunu ifade eden Fendoğlu, şöyle konuştu:

"Bu gücün arkasında da Cumhur İttifakı vardır. Bunun arkasında devlet iradesi vardır. Bu irade 2023 yılında Allah'ın inayetiyle muzaffere erecektir, hiç şüphemiz yok. Kararımız net, adayımız bellidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yüzde 50'nin üstünde Cumhurbaşkanı görevini tekrar devam edecektir. Hepimizi şahit olacağız."

Toplantıda, MHP İl Başkanı Nurettin Varol, MHP MYK üyeleri Abdullah Bahadır Alperen, Muhammed Köse ve partililer de yer aldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Mehmet Celal Fendoğlu, Milletvekili, Malatya, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, Bingöl'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:48 Çatıdan evinin balkonuna girmek isteyen bir kişi düşerek yaşamını yitirdi
18:36 Galatasaray'ın yeni yıldızı Juan Mata'nın forma numarası netleşti! İşte duygu dolu hikayesi...
18:27 Fatih Karagümrük'ten A Milli Takım kadrosuna tepki geldi
18:15 Mahsa Amini'nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci tutuklandı!
17:57 Sevgilisinin annesini hamile bıraktı! Genç kız ikisini de hayatından sildi
17:52 TFF'den Yusuf Demir açıklaması! Galatasaraylı yıldız Türk statüsünde oynayabilecek mi?
17:52 Burdur'da öğrencisini taciz ettiği öne sürülen okul müdürü görevinden uzaklaştırıldı
17:10 ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:04 Rusya'dan Ukrayna'ya 'referandum' gözdağı: Rus topraklarına yapılmış saldırı olarak kabul ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 19:15:03. #1.12#
SON DAKİKA: MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, Bingöl'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement