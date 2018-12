MHP Malatya'nın 13 İlçesinde Adayları Belirledi

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, yerel seçimler öncesinde Malatya'da 13 ilçede adayları belirlediklerini ifade etti.

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, yerel seçimler öncesinde Malatya'da 13 ilçede adayları belirlediklerini ifade etti. Avşar, Malatya Büyükşehir Belediyesi için ise henüz kesinleşmiş bir şey olmadığını dile getirdi.



MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, 2019 seçimlerinin önemli olduğunu kaydederek, parti olarak bütün belediyelere talip olduklarını ve bu yönde çalışmaları devam ettirdiklerini söyledi. Göreve geldikleri gün itibariyle vatandaşlarla olan buluşmalarını arttırdıklarını dile getiren Avşar, "Bizler Malatya'nın hak ettiği şekilde yönetilmesi ve hizmet noktasında gereken tüm çalışmaların yapılmasını her zaman her yerde söylüyoruz. Rahmetli Başbuğumuzun da üzerinde önemle durduğu gönülleri fethetme noktasında temaslarımız sürüyor. Malatya geneli her semt ve bucakta vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorun ve isteklerini dinliyoruz" ifadelerini kullandı.



Yerel seçimleri MHP olarak önemsediklerini belirten Avşar, Malatya'da belediye başkanları çıkaracaklarını ifade etti. 13 ilçe için aday adayları başvurularını aldıklarını ve şu an itibariyle adayların belirlendiğini belirten Avşar, isimlerin önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.



Malatya Büyükşehir Belediyesi için ise şu anda ittifakın söz konusu olmadığını vurgulayan Avşar, henüz kesinleşmiş bir şeyin olmadığını ifade etti. - MALATYA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

AK Parti ile MHP, Yerel Seçimler Öncesi Iğdır ve Kars İçin Yeniden Masaya Oturdu

İntihar Etmek İçin Çatıya Çıkan Kişi, 109 Suçtan Aranıyormuş

15 Yaşındaki Çocuk, Annesinin Alkışları Eşliğinde 14. Kattan Aşağı Atladı

Son Dakika! CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Oldu