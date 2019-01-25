Son Dakika Haberleri: MHP Manisa İl Başkanı Görevden Alındı

MHP Manisa İl Başkanı Görevden Alındı

2 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk'ün görevden alındığını açıkladı.

MHP Manisa İl Başkanı Görevden Alındı, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk'ün görevden alındığını açıkladı.

MHP'li Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk görevden alınmış, Manisa İl Teşkilatı geçici olarak kapatılmıştır. Yeni Manisa İl teşkilatı haftaya kurulacaktır" dedi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:05 Kaynak: DHA

Erkan Öztürk, Semih Yalçın, MHP, Manisa, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk Görevden Alındı Genç Kız, Telefonunu Açık Bırakınca Müdürün Yaptığı Taciz Ortaya Çıktı

Ayşen Gruda'nın Cenazesinde Kavga Çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:45:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Manisa İl Başkanı Görevden Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]