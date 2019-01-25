MHP Manisa İl Başkanı Görevden Alındı
2 saat önce
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk'ün görevden alındığını açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk'ün görevden alındığını açıkladı.
MHP'li Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk görevden alınmış, Manisa İl Teşkilatı geçici olarak kapatılmıştır. Yeni Manisa İl teşkilatı haftaya kurulacaktır" dedi. - Ankara
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:05 Kaynak: DHA
MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk Görevden Alındı
Genç Kız, Telefonunu Açık Bırakınca Müdürün Yaptığı Taciz Ortaya Çıktı
Ayşen Gruda'nın Cenazesinde Kavga Çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici