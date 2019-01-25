MHP Manisa il başkanı görevden alındı
1 saat önce
MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, "Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk görevden alınmış, Manisa il teşkilatı geçici olarak kapatılmıştır.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, "Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk görevden alınmış, Manisa il teşkilatı geçici olarak kapatılmıştır." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:38
MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk Görevden Alındı
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