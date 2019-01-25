Son Dakika Haberleri: MHP Manisa il başkanı görevden alındı

MHP Manisa il başkanı görevden alındı

1 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, "Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk görevden alınmış, Manisa il teşkilatı geçici olarak kapatılmıştır.

MHP Manisa il başkanı görevden alındı, System.String[]
MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, "Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk görevden alınmış, Manisa il teşkilatı geçici olarak kapatılmıştır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:38 

Erkan Öztürk, Edip Semih Yalçın, Manisa, MHP, Yerel, Politika
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