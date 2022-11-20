Bakan Akar'dan teröristlerin inlerini yerle bir eden harekatla ilgili ilk açıklama

Öner'in vefat haberinin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün , MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay , Manisa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları taziye mesajı yayımladı. Bazı partililer de hastaneye gelerek aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Murat Öner, Kalp Krizi, Manisa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MHP'nin acı günü! Kalp krizi geçiren İl Başkanı yaşamını yitirdi - Son Dakika

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