MHP'nin acı günü! Kalp krizi geçiren İl Başkanı yaşamını yitirdi - Son Dakika
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MHP'nin acı günü! Kalp krizi geçiren İl Başkanı yaşamını yitirdi

20.11.2022 10:51

Geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanı Murat Öner, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Öner için birçok taziye mesajı yayımlandı.

MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Dün akşam saatlerinde evinde fenalaşan Öner, eşinin çağrısıyla gelen ambulansla şehirdeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Öner, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TAZİYE MESAJI YAYIMLANDI

Öner'in vefat haberinin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları taziye mesajı yayımladı. Bazı partililer de hastaneye gelerek aileye başsağlığı dileklerini iletti.

MHP Manisa İl Başkanı Öner vefat etti
Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel MHP'nin acı günü! Kalp krizi geçiren İl Başkanı yaşamını yitirdi - Son Dakika

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