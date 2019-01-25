Mhp, Manisa İl Teşkilatını Geçici Olarak Kapattı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Manisa il teşkilatının geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Manisa il teşkilatının geçici olarak kapatıldığını bildirdi.



Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk'ün görevden alındığını belirterek, Manisa il teşkilatının da geçici olarak kapatıldığını ve yeni il teşkilatının gelecek hafta kurulacağını kaydetti.

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