Son Dakika Haberleri: Mhp, Manisa İl Teşkilatını Geçici Olarak Kapattı

Mhp, Manisa İl Teşkilatını Geçici Olarak Kapattı

23 dakika önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Manisa il teşkilatının geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

Mhp, Manisa İl Teşkilatını Geçici Olarak Kapattı, System.String[]
MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Manisa il teşkilatının geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk'ün görevden alındığını belirterek, Manisa il teşkilatının da geçici olarak kapatıldığını ve yeni il teşkilatının gelecek hafta kurulacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:21 Kaynak: AA

Erkan Öztürk, Edip Semih Yalçın, MHP, Manisa, Politika
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