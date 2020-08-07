MHP Mardin İl Başkanı Bozkuş: "Tabela partisi olmayacağız, hedefimiz seçimlerde birinci sırada yer... - Son Dakika

MHP Mardin İl Başkanı Bozkuş: "Tabela partisi olmayacağız, hedefimiz seçimlerde birinci sırada yer almak"

MARDİN - Milliyetçi Hareket Partisi Mardin İl Başkanlığına atanan Ferhan Bozkuş, kentte tabela partisi olmayacaklarını hedeflerinin seçimlerde birinci sırada yer almak olduğunu söyledi.

MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş, kentin tüm ilçelerinde teşkilatlandıklarını belirterek Milliyetçi Hareket Partisinin Mardin'de sağlam hedeflerle ilerleyeceğini ve vatandaşa sırt dönmeyeceğini kaydetti. MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş tabela partisi olmayacaklarını aktararak, "Şu anda 9 ilçemizde Milliyetçi Hareket Partisinin bayrağı dalgalanıyor.Tüm ilçelerimiz mazbatasını almış ve faaliyete geçmiştir. Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu göreve talip olduğumuzda bize bu görevi layık gören Genel Başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli'ye bu sözü verdik. Mardin'de Milliyetçi Hareket Partisinin bayrağı dalgalanacak ve seçimlerde birinci sırada yer alacaktır, hedefimiz bu yöndedir. Milliyetçi Hareket Partisi tabela partisi olmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Mardin'de milletinin hizmetinde olacağız ve vatandaşın sorununu dinleyeceğiz, bizler bu göreve talip olduğumuz zaman Milliyetçi Hareket Partisi olarak boşluk olduğunu hissettik ve bu boşluğu doldurmak üzere gece gündüz demeden dava sahipleri olarak vatandaşların sorunlarını çözerek, milletle birlikte nasıl bir araya geleceğimiz düşüncesiyle din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin kapımız 7 gün 24 saat tüm vatandaşlarımıza açık olacağına dair söz verdik. İlçe başkanlarımız da aynı gayretle bir teşkilat kurdular. Gerek Derik'te, gerek Mazıdağı'nda gerekse Nusaybin'de teşkilatlarımızı devlet yanlısı ve devletinin yanında yer alacağını düşündüğümüz ailelerden oluşturduk" dedi.

"Vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat kapımız açık"

MHP Mardin İl Başkanı Bozkuş, vatandaşlara asla sırt dönmeyeceklerini ve parti kapılarının vatandaşlara 7 gün 24 saat açık olacağını vurgulayarak "Biz ümit ediyoruz ki hizmeti vatandaşımıza verdiğimiz zaman, vatandaşlarımız bizi unutmayacak ve seçimlerde birinci sırada yer alacağız. Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisi olarak gecemizi ve gündüzümüzü bir ederek partimizi ileriye götüreceğimizi umuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Mardin İl Başkanı olarak, benim gece gündüz telefonum ve kapım tüm vatandaşlarımıza açıktır. Yapabildiğimiz kadar elimizden ne gelirse yapacağız, yapamadıklarımızı Genel Merkezimize bildirerek ne gerekiyorsa yapacağız. Hem huzuru hem güveni hem de sorunu halletmek üzere vatandaşlarımızın emrinde olacağımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu.