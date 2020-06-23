MHP Mardin İl Başkanlığına Ferhan Bozkuş atandı - Son Dakika

MHP Mardin İl Başkanlığına Ferhan Bozkuş atandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mardin İl Başkanlığına Ferhan Bozkuş atandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mardin İl Başkanlığına Ferhan Bozkuş atandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından görevlendirilen MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş, açıklamalarda bulundu. Geçmiş dönemlerde teşkilatlarında emek veren tüm dava arkadaşları ve bu görevi kendisine layık gören Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiklerini belirten Bozkuş, "Liderim Devlet Bahçeli olmak üzere tüm dava arkadaşlarıma layık olmaya çalışacağız. Mardin'de yıllarca vatan, bayrak ve millet değerleri üzerinden taviz vermeden siyaset yapan biri olarak demir dağları eritip tekrardan teşkilatımızı şahlandırmaya, Mardin'imizin hayrına Mardin siyasetine yön verme çabası içerisinde olacağız. Bu çabamızı, kuracağımız güçlü ve dinamik teşkilatımızla başaracağız. Mardin'de her şey çok farklı olacak. Mardin kazanacak, kapımız tüm Mardinli hemşehrilerimize açıktır" dedi.

"Mardin'de hizmet için var gücümüzle çalışacağız"

Mardin'de hizmet etmek için var güçleriyle çalışacaklarını vurgulayan Bozkuş, "MHP Mardin İl Başkanlığını görev aldığımızda bizim amacımız, Mardin ve Mardinlilere hizmet etmektir. Devletin bekası ve milletin refahı için malımız ve canımızla her zaman Mardinli hemşehrilerimizin yanında olacağımızı belirtmek isterim. Mardin halkına müjdelemek isterim, biz Mardin halkı için varız. Milliyetçi Hareket Partisi, devleti ve milleti ile bir bütündür, herhangi bir menfaat içerisinde yola çıkmadı ve çıkmayacaktır. Bu bilinçle halkımızın beğenmeyeceği ve istemeyeceği bir şekilde davranış sergilemeyecek olan teşkilatımız, Mardin halkı için var gücüyle çalışacaktır. Biz hizmetkar olarak Mardin'de yola çıktık, hemşehrilerimize hizmet için varız" diye konuştu. - MARDİN

Milliyetçi Hareket Partisi, Mardin, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Mardin İl Başkanlığına Ferhan Bozkuş atandı - Son Dakika

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