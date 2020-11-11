MHP Mardin İl Başkanlığından kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika

MHP Mardin İl Başkanlığından kan bağışı kampanyasına destek

11.11.2020 16:55
MHP Mardin İl Başkanlığından kan bağışı kampanyasına destek, System.String[]

Milliyeti Hareket Partisi (MHP) Mardin İl Başkanlığı yönetimi, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Milliyeti Hareket Partisi (MHP) Mardin İl Başkanlığı yönetimi, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Kaymaz ve beraberindekiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında buluna Kızılay kan bağış standına gelerek kan bağışında bulundu. Korona virüs sürecinde kan stokunun azaldığına dikkat çeken MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş, "Korona virüs sürecinde kan stokuna ihtiyaç var. Sadece bu süreçte değil her zaman kan bağışı çok önemlidir. Bu nedenle evvela parti teşkilatımızı daha sonra bütün hemşehrilerimizi duyarlı olmaya ve kan vermeye davet ediyorum" dedi. - MARDİN

MHP Mardin İl Başkanlığından kan bağışı kampanyasına destek
MHP Mardin İl Başkanlığından kan bağışı kampanyasına destek
MHP Mardin İl Başkanlığından kan bağışı kampanyasına destek
MHP Mardin İl Başkanlığından kan bağışı kampanyasına destek

Kan Bağışı, Kızılay, Mardin, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Mardin İl Başkanlığından kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika


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