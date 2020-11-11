MHP Mardin İl Başkanlığından kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika

MHP Mardin İl Başkanlığından kan bağışı kampanyasına destek
11.11.2020 16:55
Milliyeti Hareket Partisi (MHP) Mardin İl Başkanlığı yönetimi, Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Milliyeti Hareket Partisi (MHP) Mardin İl Başkanlığı yönetimi, Kızılay'a kan bağışında bulundu.
MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Kaymaz ve beraberindekiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında buluna Kızılay kan bağış standına gelerek kan bağışında bulundu. Korona virüs sürecinde kan stokunun azaldığına dikkat çeken MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş, "Korona virüs sürecinde kan stokuna ihtiyaç var. Sadece bu süreçte değil her zaman kan bağışı çok önemlidir. Bu nedenle evvela parti teşkilatımızı daha sonra bütün hemşehrilerimizi duyarlı olmaya ve kan vermeye davet ediyorum" dedi. - MARDİN
Son Dakika Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Oyuncu Nilüfer Aydan'ın "cumhurbaşkanına hakaretten" hapsi isteniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada