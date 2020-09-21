MHP Mardin ilçelerinde ikinci kongresini yaptı - Son Dakika

MHP Mardin ilçelerinde ikinci kongresini yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Artuklu ilçesinin ardından 52 yıl aradan sonra Mardin'in Yeşilli ilçesinde ikinci kongresini gerçekleştirdi.

MHP Mardin ilçelerinde ikinci kongresini yaptı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Artuklu ilçesinin ardından 52 yıl aradan sonra Mardin'in Yeşilli ilçesinde ikinci kongresini gerçekleştirdi. Kongreye tek liste halinde giren Mehmet Salih İletmiş MHP Yeşilli İlçe Başkanlığına seçildi.

MHP Yeşilli İlçe Kongresi MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş ve Yeşilli ilçe başkan adayı Mehmet Salih İletmiş'in açılış konuşması ile devam etti. MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş konuşmasında partisinin yapacağı hizmetlerle Türkiye'de tek başına iktidar olacağını vurguladı. Bozkuş, "Bu yolda hepimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin varlığını en ileri safhalara getirip hizmet etmek için buradayız. Birlik ve beraberlik içerisinde çaba harcayacağımızı buradan bütün Türkiye'ye haykırıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Mardin'den şahlanması ile Türkiye'nin yönetimine talip olduğunu sizlere bir kez daha söylüyorum. Sizlerin bu gücünüz, çabanız ve haykırışlarınız Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar olacağının işaretidir. Ülkücü kardeşlerimin gösterdiği ilgi için teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

Kongrede MHP Yeşilli İlçe Başkanlığına seçilen Mehmet Salih İletmiş ise konuşmasında, 52 yıl sonra ilçede gerçekleştirdikleri kongrelerinin gurur verici olduğunu söyledi. İletmiş, "Coşkumuza şahit olmaktan, cesaretinizi göstermekten kongre vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan şeref duyarım. 52 yıl aradan sonra Mardin'de bir ilk olan kongremizi gerçekleştirmekten sizlerle birlikte gurur duyuyorum, yine millet için ve devlet bekası için buradayım diyorsunuz. Milliyetçi hareketin rehberliğinde sizlerle bu kutlu davada yol yürümekten şeref duyuyorum. Halkımızın her ferdi her aile bizim için değerlidir. Buradan ayrım yapmadan herkese elimizi uzatacağımızı yeniliyorum. Her zaman kardeşçe bir arada olacağız. Konuşmamı bitirmeden önce ecdadımızın bir sözünü dile getirmek istiyorum. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözüne dayanarak bu kutlu davada devleti yaşatacağız. Burada bulunan il başkanımız, kadın kolları başkanımız, ilçe başkanlarımız ve dava arkadaşlarım Yeşilli halkı bu coşkuya bizlerle katıldığınız için sizlere ayrı ayrı teşekkür eder, şükranlarımı sunarım" diye konuştu. - MARDİN

Milliyetçi Hareket Partisi, Yeşilli, Mardin, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 09:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Mardin ilçelerinde ikinci kongresini yaptı - Son Dakika


Son Dakika

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