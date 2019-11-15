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MHP Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Kalın oldu

6 saat önce

MHP Melikgazi İlçe Başkanlığı görevine Enes Ertuğrul Kalın getirildi.

MHP Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Kalın oldu, System.String[]

MHP Melikgazi İlçe Başkanlığı görevine Enes Ertuğrul Kalın getirildi.

Parti binasında düzenlenen programda, eski Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, görevi Kalın'a devraldı.

Aldıkları sorumluluğu yerine getirmek üzere şahsı ve yönetiminin ibadet aşkıyla çalışacaklarını söyleyen Kalın, "Partimizin başarısı için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Çalışmalarımızı uyum içerisinde, istişareyi esas alan bir yöntemle parti disiplin ve hiyerarşisine sadık kalarak yürüteceğiz." dedi.

Genel ve yerel siyasette Milliyetçi Hareket Partisi'nin geleneklerine uygun olarak vatandaşların her türlü ihtiyaç ve istekleri için çalışacaklarını belirten Kalın, "Sahip olduğu nüfusu ve seçmen sayısı ile 50 ilden daha büyük olan Melikgazi ilçemize yaraşır bir şekilde sorumluluğumuzun farkında olarak gerekli tüm çalışmalarımızı hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan eksiksiz bir şekilde yürüteceğiz." diye konuştu.

MHP İl Başkanı Serkan Tok da Enes Ertuğrul Kalın'a yeni görevinde başarı diledi.

Melikgazi, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:06 Kaynak: AA
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