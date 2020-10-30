MHP Melikgazi İlçe Başkanlığı'ndan 'Askıda Tablet' Orojesi - Son Dakika

MHP Melikgazi İlçe Başkanlığı'ndan 'Askıda Tablet' Orojesi

30.10.2020 16:58
MHP Melikgazi İlçe Başkanlığı'ndan 'Askıda Tablet' Orojesi, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Melikgazi İlçe Başkanlığı tarafından, tablet alma imkanı olmayan öğrenciler için 'Askıda Tablet' projesi başlatıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Melikgazi İlçe Başkanlığı tarafından, tablet alma imkanı olmayan öğrenciler için 'Askıda Tablet' projesi başlatıldı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, proje hakkında bilgiler veren MHP Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, koronavirüs döneminde, okulların tam anlamıyla açılamaması ve uzaktan eğitime geçilmesiyle evlerinde derse katılabilecekleri, tablet yada bilgisayarı olmayan ve derslerinden geri kalan öğrencilere yönelik 'Askıda Tablet' ismini verdiği proje başlattıklarını kaydetti.

Kalın, "Tabletimisenal.com isimli internet sitesi üzerinden dün saat 20.00 itibari ile ilk siparişi İl Başkanımız Sayın Serkan Tok yapma suretiyle başlatmış bulunuyoruz. Kayseri hayırseverliği ile ünlü bir kentimiz. Bugün ülkemizin en köklü üniversitelerine girdiğimiz zaman her türlü binanın üstünde, tabelasında bir hayırseverimizin ismini görüyoruz. Bizde bu noktada özelikle uzaktan eğitimde tablet ya da bilgisayarı olmayan dolayısıyla da bu eğitim sürecinde geride kalan öğrencilerimize destek olmak sebebiyle bu projeyi başlattık. Dağıttığımız veya dağıtacağımız tabletler, Milli Eğitim Bakanlığının kullanmış olduğu programlarda arayan nitelikleri taşıyan tabletler. Tablet bağışlayan kişilere sertifika veriliyor. Burada herhangi bir şekilde bağışçıdan bir ücret ya da maddi talepte bulunmuyoruz. MHP Melikgazi İlçe Başkanlığı olarak biz burada sadece köprü görevi görüyoruz. Aynı 'Askıda Ekmek' projesi gibi buna da 'Askıda Tablet' projesi diyebiliriz. Burada biz tableti doğru kişilere ulaştırabilmek için ailenin maddi gelirini, evde bulunan derslere girebileceği alet sayısını talep ediyoruz. Dün akşam 20 itibari ile projemizi duyurduk, şuanda da devam ediyor. En son sistem üzerinden bizim aldığımız verilere göre yaklaşık olarak, 190 tane ihtiyaç sahibi kardeşimizin giriş yaptığını, buna karşılık olarak da 150 adet tablet bağışlandı. Daha fazla insan ulaşmak için çabamız devam edecek. Nihayete erdiğinde de 3 hafta sonra toplam bağışları mütevazi bir teslim töreni ile öğrenci kardeşlerimize teslim edeceğiz. 'Askıda Tablet' olarak biz lanse etmek istiyoruz. Çünkü o mantığa uygun" dedi. - KAYSERİ

MHP Melikgazi İlçe Başkanlığı'ndan 'Askıda Tablet' Orojesi
MHP Melikgazi İlçe Başkanlığı'ndan 'Askıda Tablet' Orojesi

Melikgazi, Kayseri, Tablet, MHP, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MHP Melikgazi İlçe Başkanlığı'ndan 'Askıda Tablet' Orojesi - Son Dakika


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