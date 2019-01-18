Son Dakika Haberleri: MHP Meram'da Belediye Başkan Adayını Geri Çekti

MHP Meram'da Belediye Başkan Adayını Geri Çekti

10 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya'nın merkez Meram İlçesi için daha önce açıklanan belediye başkan adayını geri çektiğini duyurdu.

MHP Meram'da Belediye Başkan Adayını Geri Çekti, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya'nın merkez Meram İlçesi için daha önce açıklanan belediye başkan adayını geri çektiğini duyurdu. MHP Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay, Cumhur İttifakı adayı AK Partili Mustafa Kavuş'un rekor oyla seçilmesi için çalışacaklarını söyledi.

MHP Meram İlçe Başkan İbrahim Ay yaptığı açıklamada, Meram Belediye Başkanlığı için ismi açıklanan Cumhur İttifakı adayı Mustafa Kavuş'a hayırlı olsun dileğinde bulunarak, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin emir ve talimatlarını harfiyen yerine getireceğiz. Cumhur İttifakı kapsamında daha önce açıklamış olduğumuz Meram belediye başkan adayımız Mustafa Aygün'ün adaylığını geri çektik. Aygün'le birlikte 'Cumhur İttifakı' adayı Mustafa Kavuş'un Meram'da rekor bir oyla seçilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:26 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Kendilerini Patlattı CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i Ziyaret Etti: İstanbul'da Favori Biziz

Kendi Çocuğuna İstismardan Tutuklandığını Öğrenen Baba, Adliyede İntihar Etti Oyuncu Yalçın Dümer: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Evliliğiniz 6 Ayda Biter' Dedi, Öyle de Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 12:36:56. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Meram'da Belediye Başkan Adayını Geri Çekti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]