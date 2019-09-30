Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay, "Konyalı hemşehrilerimizi ve dün yol yürüdüğümüz yarında heyecanla yol yürüyeceğimiz dava arkadaşlarımızı partimizde kucaklaşmaya davet ediyoruz" dedi.



MHP Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay yaptığı açıklamada, partilerinin 50 yıllık şanlı tarihinde dönemsel badireler atlattığını, Türkiye Cumhuriyeti üzerinde hesap yapan tüm şer planların hedefi haline geldiğini hatırlattı. Kurucu genel başkanları Alparslan Türkeş ve liderleri Devlet Bahçeli'nin yapılan operasyonları her dönem başarı ile bertaraf ettiğini vurgulayan İbrahim Ay, "Liderlerimiz Ülkücüler üzerinden hesap yapılamayacağını şer odaklarına defalarca öğretmiştir. Son olarak geleceğe umut olacaklarını ifade eden sahte umut saçan Meral Akşener ve ekibi Ülkücülere sahte gülücüklerle akla ziyan hedefler göstererek kandırmaya çalışmıştır. Vatan millet sevdalısı hareketimizin mihenk taşları bu oyunun içerisinde yer almamış, alınmaması içinde ciddi bir mücadele sergilemiştir. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde ülkemize yaşatılmaya çalışılan oyuna düşmeyen Ülkücü Hareket zaafa uğratılmaya çalışılsa da Ülkücü şuur ve disiplinle liderinin emrinden çıkmamış, onca oyuna rağmen dünden daha bilinçli geleceğe yürümüştür" diye konuştu.



"Partimize kucaklaşmaya davet ediyoruz"



İbrahim Ay, Ülkücülüğü hayatında yer edinerek başka partilerde siyaset yapmaya çalışanları MHP'ye davet etti. Ay sözlerine şöyle devam etti; "Ülkücülüğü hayatında yer edinmiş fikri temelleri Ülkücü şuur ve disiplin çerçevesinde yoğrulmuş başka siyasi partilerde siyaset yapmaya çalışan arkadaşlarımızı fikir yuvası MHP'ye siyaset yapmaya davet ediyoruz. Konyalı hemşehrilerimizi ve dün yol yürüdüğümüz yarında heyecanla yol yürüyeceğimiz dava arkadaşlarımızı partimize kucaklaşmaya davet ediyoruz." - KONYA