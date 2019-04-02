Son Dakika Haberleri: Mhp, Mersin'deki Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

Mhp, Mersin'deki Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Mersin'deki tüm ilçelerde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde büyükşehir oylarına itiraz ettiği bildirildi.

Mhp, Mersin'deki Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Mersin'deki tüm ilçelerde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde büyükşehir oylarına itiraz ettiği bildirildi.

MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, birleştirme tutanaklarında yanlışlıklar tespit ettiklerini belirterek, tüm ilçelerde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oylara itiraz ettiklerini söyledi. Gölgeli, itiraz dilekçelerinin ilçe teşkilatları tarafından ilçe seçim kurullarına verildiğini kaydetti. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:57 Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Mersin, Politika
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