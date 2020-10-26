MHP Mersin Milletvekili Şimşek'in Tarsus'daki incelemeleri - Son Dakika

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Şimşek, Tarsus Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak'tan devam eden projelerle ilgili bilgi aldı.

Burada bir açıklamada bulunan Şimşek, "Tarsus Organize Sanayi Bölgesi kentin makus talihini değiştirecek çok önemli bir proje. Bu projeyi işsizliğe çözüm noktasında çok önemli görüyoruz. Sanayileşmeyi sağlayacak, kente ve bölgeye yeni bir soluk kazandıracak." diye konuştu.

Daha sonra Şimşek, Tarsus Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Şimşek'e incelemelerinde, MHP Tarsus İlçe Teşkilatı mensupları da eşlik etti.