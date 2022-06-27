MHP Merzifon'da "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı düzenledi - Son Dakika
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MHP Merzifon'da "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı düzenledi

27.06.2022 17:10
MHP Merzifon'da "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı düzenledi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı kapsamında program düzenlendi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı kapsamında program düzenlendi.

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Adem Yurdagül, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Cemil Yavuz Aksu, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, MHP İl Başkanı Şuayip Ak ve partililerden oluşan heyet, Merzifon ilçesinde esnaf ziyareti yaptı, ardından bir düğün salonunda düzenlenen toplantıya katıldı.

Kalyoncu, burada yaptığı konuşmada, partilerinin güncel sorunları çözme çabasının yanı sıra gelecekte oluşabilecek sorunları öngörerek onlara çözüm üreten bir siyasi hareket olduklarını söyledi.

Çıkarcıların iş birliği yaptığını, buna karşılık Cumhur İttifakı'nın "Türkiye" dediğini, milli onur ve şerefin savunmasını yaptığını anlatan Kalyoncu, şöyle konuştu:

"Bizim zillet dediğimiz şey, zilleti oluşturan parti yönetimleridir. Biz vatandaşımızın verdiği oya her zaman saygılıyız. Ülkenin hiçbir sorununa çözüm önerisi getiremeyen, sadece 'ne olursa olsun eleştirelim' anlayışında olan bir zillet, vatandaşımızın hiçbir derdine derman olamamaktadır. Bunu CHP ve ortaklarının belediyelerinde net olarak görmekteyiz. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği, 'Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben' düsturuyla siyasetimizi ülke ve millet yararına sürdürmekteyiz."

Belediye Başkanı Sarı ise seçim döneminde vatandaşlara verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini vurgulayarak, "Belediye olarak vatandaş odaklı hizmet verdik. Belediyeciliğimizi örnek alan birçok insan olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız icraatlar kadar icraat yapan belediye yoktur. Türkiye'de ilk defa hidroelektrik santralini kuran bir belediyeyiz. Bu sayede günlük 110 bin lira girdimiz var. 26 kuyudan gelen suyu kapattık, gasbedilmiş Akdağ suyunu halkımızla buluşturduk." ifadelerini kullandı.

MHP Merzifon İlçe Başkanı Hüseyin Saka'nın da selamla konuşması yaptığı toplantıya il genel meclisi üyeleri ve partililer katıldı.

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Merzifon, Hisarcık, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Merzifon'da 'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' programı düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Merzifon'da "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı düzenledi - Son Dakika
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