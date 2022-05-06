MHP Milletvekili Aycan, AA'yı ziyaret etti - Son Dakika
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MHP Milletvekili Aycan, AA'yı ziyaret etti

06.05.2022 12:24
MHP Milletvekili Aycan, AA'yı ziyaret etti

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosunu ziyaret etti.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosunu ziyaret etti.

Aycan, ziyarette, AA'nın Türk ve dünya basınında çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, önemli görevler yaptığını söyledi.

AA'nın hem Türkiye hem de dünyanın birçok noktasında yaptığı haberlerle gündemi belirlediğini belirten Aycan, AA çalışanlarına başarı temennisinde bulundu.

Ziyaretin ardından AA muhabiri İzzet Mazı, Aycan'a AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yaşam kategorisinde birinci olan "Oğullarının emaneti Atmaca" adlı fotoğrafı hediye etti.

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Milliyetçi Hareket Partisi, Kahramanmaraş, Milletvekili, Sefer Aycan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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