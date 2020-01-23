MHP Milletvekili Başkan, AA Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP İl Başkanı Hilmi Durgun ve yardımcısı Ali Caner Suvaroğlu, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Başkan ve beraberindekiler, AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım ile görüşerek, ajansın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Başkan, Antalya'yı her zaman gündemde tutmak istediklerini söyledi.

Antalya'nın aynı günde hem kayak hem denize girme imkanı sunan bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan, "Saklıkent'te kayak yapıp, Konyaaltı'nda denize girebilirsiniz. Bunun örneği dünyada yok. Tarım, turizm ve sanayi üçü de çok önemli Antalya'da." dedi.

Tarımın başkentinin de Antalya olduğuna değinen Başkan, şunları kaydetti:

"Özellikle kışın üretilen sebzelerde hormon veya ilaç kalıntısı olduğu yönünde konuyla hiç alakası olmayan kişiler iddialarda bulunuyor. Çiftçimize yapılan bir haksızlıktır bu. Antalya'da domates bombus arılarıyla üretiliyor. Yüzde 90'u ihracat için yetiştiriliyor. Ürünün ilk ekiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar sürekli denetimlerden geçiriliyor. Yüzde 90'ı da yerli tohumla üretiliyor."

Başkan, turistleri kentin içine çekmek için yeni destinasyonlar yaratmak ve kentte buna yönelik düzenlemeler yapmak gerektiğini ifade etti.

MHP İl Başkanı Durgun ise tarım ve turizmin birbirini desteklediğini hatırlatarak, "Muhakkak ki Antalya çok güzel bir şehir. Mustafa Kemal Atatürk, 9 Mart'ta Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos'ta 'Toros Dağlarına bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez' sözünü söylemiştir." diye konuştu.

AA Bölge Müdürü Yıldırım da kentin tarihi, turistik, kültürel ve ekonomik değerlerini ön plana çıkarmaya çalıştıklarını anlattı.