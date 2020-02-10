MHP Milletvekili Bulut Almus'ta muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Almus'ta muhtarla bir araya gelerek bölgenin sorunları ve çözüm yolları üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Özel bir tesiste gerçekleşen programda konuşan Bulut, Almus'un Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olduğunu ifade etti.

İlçenin büyümeye elverişli olduğuna işaret eden Bulut, "Burası gerçek manada bir cennet bahçesidir. Bu güzellikleri değer olarak kazanabilmek için bırakın Türkiye'yi dünyaya tanıtabilmek için yüreği Almus için atan herkesin bir araya gelmesi gerekmektedir." dedi.

Almus'ta şu anda 410 esnafın bulunduğunu, ilçenin bir turizm merkezi haline gelmesi ile birlikte ticaretin canlanacağını anlatan Bulut, "Şimdi bizim yapmamız gereken Almus'u bir turizm merkezi haline getirmektir. Avrupa'da İsviçre'nin kasabaları birer turizm merkezi olarak insanları kendisine çekmektedir. Bizim Almus'un İsviçre'nin kasabalarından eksik tarafı olmadığını göstermemiz gerekiyor. Almus'u dünyaya tanıtmak için çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

Bulut, Almus'a doğal gazın gelmesinin de çok önemli olduğunun altını çizdi.

Almus'un dünya ve olimpiyat şampiyonların yetiştiği bir yerleşim yeri olduğunu söyleyen Bulut, bölgenin sporcuların kamp yapması için uygun olduğunu anlattı.

Bulut, "Buraya profesyonel bir gençlik kampının inşası konusunda devletimizin, kaymakamlığımızın, valilikte bir projesi var. Bu da hayata geçmek üzere inşallah. Altyapı sorunlarının aşama aşama çözülmesiyle beraber Allah nasip ederse sizin gözlerinizin önünde Almus"un nasıl büyüdüğünü göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Programa, Almus Kaymakamı Emre Çifçi, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, partililer ve davetliler katıldı.