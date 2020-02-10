MHP Milletvekili Bulut Almus'ta muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP Milletvekili Bulut Almus'ta muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

MHP Milletvekili Bulut Almus'ta muhtarlarla bir araya geldi

6 saat önce

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Almus'ta muhtarla bir araya gelerek bölgenin sorunları ve çözüm yolları üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

MHP Milletvekili Bulut Almus'ta muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Almus'ta muhtarla bir araya gelerek bölgenin sorunları ve çözüm yolları üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Özel bir tesiste gerçekleşen programda konuşan Bulut, Almus'un Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olduğunu ifade etti.

İlçenin büyümeye elverişli olduğuna işaret eden Bulut, "Burası gerçek manada bir cennet bahçesidir. Bu güzellikleri değer olarak kazanabilmek için bırakın Türkiye'yi dünyaya tanıtabilmek için yüreği Almus için atan herkesin bir araya gelmesi gerekmektedir." dedi.

Almus'ta şu anda 410 esnafın bulunduğunu, ilçenin bir turizm merkezi haline gelmesi ile birlikte ticaretin canlanacağını anlatan Bulut, "Şimdi bizim yapmamız gereken Almus'u bir turizm merkezi haline getirmektir. Avrupa'da İsviçre'nin kasabaları birer turizm merkezi olarak insanları kendisine çekmektedir. Bizim Almus'un İsviçre'nin kasabalarından eksik tarafı olmadığını göstermemiz gerekiyor. Almus'u dünyaya tanıtmak için çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

Bulut, Almus'a doğal gazın gelmesinin de çok önemli olduğunun altını çizdi.

Almus'un dünya ve olimpiyat şampiyonların yetiştiği bir yerleşim yeri olduğunu söyleyen Bulut, bölgenin sporcuların kamp yapması için uygun olduğunu anlattı.

Bulut, "Buraya profesyonel bir gençlik kampının inşası konusunda devletimizin, kaymakamlığımızın, valilikte bir projesi var. Bu da hayata geçmek üzere inşallah. Altyapı sorunlarının aşama aşama çözülmesiyle beraber Allah nasip ederse sizin gözlerinizin önünde Almus"un nasıl büyüdüğünü göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Programa, Almus Kaymakamı Emre Çifçi, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, partililer ve davetliler katıldı.

Milletvekili, Almus, Tokat, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tokat kazı, Kars kazına rakip oldu! Türkiye'nin her yerine gönderiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı Merter'de İBB ile Güngören Belediyesi'ni karşı karşıya getiren büfe kaldırıldı ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız

Son Dakika Haberleri
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 00:02:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Milletvekili Bulut Almus'ta muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]