Son Dakika Haberleri: MHP Milletvekili Fendoğlu'ndan Tarih dersi çıkışı
Son Dakika Politika Haber

MHP Milletvekili Fendoğlu'ndan Tarih dersi çıkışı

2 saat önce

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel kurulunda söz alarak yaptığı konuşmada "Tarih Dersi zorunlu dersler içerisinde kalsın" dedi.

MHP Milletvekili Fendoğlu'ndan Tarih dersi çıkışı, System.String[]
MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel kurulunda söz alarak yaptığı konuşmada "Tarih Dersi zorunlu dersler içerisinde kalsın" dedi.

Yeni eğitim programında tarih dersinin tercihli ders olarak bulunmasının bir eksiklik ve yanlışlık olduğunu dile getiren Milletvekili Fendoğlu, "Tarih dersi tek başına bir alandır ve zorunlu olmalıdır" dedi. Yeni programın uygulanmaya başlanması ile seçmeli olarak verilecek diğer derslerle birlikte 3 yıl içinde 64 bin öğretmenin norm fazlası haline geleceğini belirten Fendoğlu, "9. sınıfta Osmanlı tarihi çok yüzeysel verilecek, 10. sınıf ve 11. sınıflarda okutulan kültür tarihi ve Osmanlı tarihi seçmeli ders olacak. Sayısal ağırlıklı eğitim veren okullarda (fen lisesi-proje okulları) tarih dersini seçen öğrenci azalacak. Bu sistem tarih dersinin etkisizleştirilmesine ve merkezi sınavlardaki değerinin azalmasına sebep olacak" şeklinde konuştu.

Fendoğlu, "Mülkü devlet sloganıyla çıktığımız bu yolda, tarih dersinin orta öğretim programlarında etkisinin arttırılmasını ve beden eğitimi dersinin de seçmeli dersten çıkarılıp zorunlu ders programına alınması konusunun takipçisi olacağımızı bildiririm" diye konuştu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:07 Kaynak: İHA
Malatya, MHP, Milletvekili, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Bahçeli'den Pençe Operasyonu açıklaması: Önşartsız destekliyoruz "CHP demek çöp, çamur, çukur demek" diyen AK Partili vekile uyarı cezası verildi Meclis eski Başkanı Çetin, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'na katılmayı kabul etmedi YSK, Adıyaman'ın Suvarlı beldesinde seçimin tekrarlanmasına karar verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 14:09:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Milletvekili Fendoğlu'ndan Tarih dersi çıkışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]