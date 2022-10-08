MHP Milletvekili Haberal'dan Kırbaşı Mahallesi'ne ziyaret

MHP Ankara Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, Kırbaşı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Partisinin Beypazarı İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Köy Köy Türkiye'yi Dolaşıyorum Projesi" kapsamında Kırbaşı Mahallesi'ni ziyaret eden Haberal, mahalle sakinleriyle bir araya gelip sohbet etti.

MHP olarak Türkiye'yi dolaştıklarını belirten Haberal, "Bütün ilçeleri dolaştık. Şimdi köyleri dolaşıyoruz. Ankara'nın bütün köylerini, seçim bölgemizdeki köyleri dolaşıyoruz. Buranın sorunlarını, özellikle yol sorunu var, onu biliyoruz. Bu sorunu da Sayın Ulaştırma Bakanına bizzat anlattık." dedi.

Ziyarete MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan ile partililer de katıldı.