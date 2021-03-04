MHP Milletvekili Kaşıkçı: "Yüce Meclis'ten bir an önce dokunulmazlığımın kaldırılmasını talep etmekteyim" - Son Dakika

MHP Milletvekili Kaşıkçı: "Yüce Meclis'ten bir an önce dokunulmazlığımın kaldırılmasını talep etmekteyim"

04.03.2021 17:48
MHP Milletvekili Kaşıkçı:

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "Şahsımı ve mensubu olduğum camiayı sahte delillerle hedef alan bir FETÖ kumpası nedeniyle ve de devam eden yargılama çerçevesinde, yıllar sonra hakkımda bu fezleke düzenlenmiş olup, yüce Meclis'ten bir an önce dokunulmazlığımın...

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "Şahsımı ve mensubu olduğum camiayı sahte delillerle hedef alan bir FETÖ kumpası nedeniyle ve de devam eden yargılama çerçevesinde, yıllar sonra hakkımda bu fezleke düzenlenmiş olup, yüce Meclis'ten bir an önce dokunulmazlığımın kaldırılmasını talep etmekteyim" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, TBMM Başkanlığı'na ulaştırılan fezleke hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "26 Temmuz 2010 tarihinde İşlediğim iddia edilen eylemler nedeniyle Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 23 Mayıs 2011 tarihinde hakkımda iddianame düzenlenmiştir. Fetullahçı Terör Örgütü'nün yasadışı dinlemeyle elde ettiği illegal ses kayıtlarından montajlanarak oluşturulan ve internete sızdırılan konuşmalar dayanak yapılıp delil kabul edilerek hazırlanan iddianamede;

HDP (o dönem BDP) isimli siyasi partinin Dörtyol İlçesi'nde bulunan binasının ateşe verilerek yakılmasını ve bazı vatandaşların işyerlerine yönelik saldırıları organize ettiğim iddia edilmiştir. Hakkımda hiçbir yasal delil olmaması nedeniyle, FETÖ yöntemlerine uygun gizli tanık/ihbarcı üretilmiş ve dosyaya dahil edilmiştir. Bununla da yetinilmemiş, yine FETÖ yöntemlerine uygun olarak gelişmeler FETÖ'ye müzahir Zaman Gazetesi manşetlerine taşınarak hakkımda, bütünüyle gerçek dışı algı yönetimi oluşturulmak istenmiştir" ifadelerini kullandı.

"Yüce Meclis'ten bir an önce dokunulmazlığımın kaldırılmasını talep etmekteyim"

MHP Milletvekili Kaşıkçı'nın konu üzerine yaptığı yazılı açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"İşte FETÖ tarafından organize edilen ve asımda ülkücü camiaya yönelik bir İtibar suikastı halini alan algı yönetimi neticesinde açılan bu dava, FETÖ tarafından İmal edilen delillerin yetersiz kalması ve delil de elde edilememesi nedeniyle yıllarca sürüncemede kalmış, 2018 yılında milletvekili seçilmem nedeniyle de yargılama tamamlanamadan şahsım hakkında ayırma ve durma kararı verilmiştir.

Şahsımı ve mensubu olduğum camiayı sahte delillerle hedef alan bir FETÖ kumpası nedeniyle ve de devam eden yargılama çerçevesinde, yıllar sonra hakkımda bu fezleke düzenlenmiş olup, yüce Meclis'ten bir önce dokunulmazlığımın kaldırılmasını talep etmekteyim.

Şükürler olsun ki, 15 Temmuz 2016 tarihli alçak darbe girişimi sonrasında Türk Yargısı içerisine sızmış bulunan terör iltisaklı millet düşmanlarının tasfiye edilmesiyle birlikte, adalet mekanizmamız bağımsız ve tarafsız Türk hakimlerinin vicdanlarına göre karar verdikleri bir hüviyete kavuşmuştur.

Bu nedenle, şahsımın dokunulmazlığının kaldırılmasından ne bir endişesi ne bir kaygısı ve ne de bir korkusu bulunmaktadır. Bilakis, dokunulmazlığımın kaldırılarak bağımsız Türk mahkemeleri huzurundaki yargılamamın devam etmesine olanak tanınmasını, Fetullahçı Terör Örgütüyle yarım kalan hesaplaşmamın tarihi bir fırsatı olarak görmekteyim.

Böylece, bu örgütün binlerce kumpasından bir tanesinin daha, bağımsız Türk mahkemeleri önünde çürütülmesi ve örgütün maskesinin bir kez daha düşürülmesi de mümkün olacaktır.

Arz etmiş olduğum gerekçelerle, yargıdan kaçmayı, haklarındaki suçlamaları karartmak adına yargı organlarını itibarsızlaştırmayı seçenlerden olmadığımızı da gösterebilmek adına, hakkımdaki fezlekenin bir an önce işleme alınarak dokunulmazlığımın kaldırılmasını Gazi Meclisimizden arz ederim." - ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi, Fetullahçı Terör Örgütü, Lütfi Kaşıkçı, Milletvekili, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Milletvekili Kaşıkçı: 'Yüce Meclis'ten bir an önce dokunulmazlığımın kaldırılmasını talep etmekteyim' - Son Dakika


Son Dakika

Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Christoph Daum, Fenerbahçe'nin Antalya ile berabere kaldığı maçın ardından İstanbul paylaşımı yaptı Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın 'kazara oldu' savunmasına hakimden tepki Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı yarı çıplak poz sosyal medyada gündem oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor
Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi         
01:12
MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi         
23:52
Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu         
23:29
Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı         
22:03
Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı         
18:22
Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz         
17:23
Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti         
15:25
8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı! 8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı!         
14:01
Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde         
13:22
Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş         
13:09
Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler         
11:35
Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı         
10:38
Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu? Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap         
10:16
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor         
10:10
460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti 460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti         
09:24
Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi         
08:54
Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 07:35:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Milletvekili Kaşıkçı: "Yüce Meclis'ten bir an önce dokunulmazlığımın kaldırılmasını talep etmekteyim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei