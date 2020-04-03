MHP Milletvekili Mehmet Taytak, 1 aylık maaşını bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP Milletvekili Mehmet Taytak, 1 aylık maaşını bağışladı - Son Dakika

MHP Milletvekili Mehmet Taytak, 1 aylık maaşını bağışladı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Milli Dayanışma kampanyasına, MHP MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, 1 aylık maaşını bağışladı.

MHP Milletvekili Mehmet Taytak, 1 aylık maaşını bağışladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Milli Dayanışma kampanyasına, MHP MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, 1 aylık maaşını bağışladı.

Taytak, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin bulunduğu bu zorlu süreçte devletin yanında olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bu kampanyaya 5 maaşıyla destek verdiğini anımsatan Taytak, şunları kaydetti:

"Ben de kampanyaya 1 aylık maaşımı veriyorum. Ülkemizin bulunduğu bu süreçte devletimizin şimdiye kadar yanında olduk ve bundan sonra da yanında olacağız. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in ifadesiyle 'inşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız. Ben sen yok, biz varız. Çetin şartları omuz omuza birlikte göğüsleyeceğiz. Nitekim biz Türkiye'yiz. Biz Türk milletiyiz. Birlikte çok daha güçlüyüz. Kovid-19'a asla teslim olmayacağız' diyerek, herkesi kampanyaya destek vermeye davet ediyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Taytak, Milletvekili, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:46 Kaynak: AA

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