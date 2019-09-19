MHP Milletvekili'nden Gaziler Günü kutlaması

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Atatürk'e gazilik ünvanının verilişi ve 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Dünyanın 'gazi' unvanına sahip tek ili olan Gaziantepliler olarak bizler, bu günün anlamını en kavi haliyle anlama, yorumlama onurundan keyif alma gayretindeyiz" ifadelerini kullandı.



Milletvekili Taşdoğan mesajında, "19 Eylül 1921 tarihinde devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşallik ve Gazilik' unvanı verilmiştir. Muzaffer bir milletin meclisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, yine muzaffer bir milletin evladı olan Gazi Paşa'ya hak ettiği unvanları vermiş, hafızalara ebediyen 'Gazi Mustafa Kemal' ismi kazınmıştır. Dünyanın 'gazi' unvanına sahip tek ili olan Gaziantepliler olarak bizler, bu günün anlamını en kavi haliyle anlama, yorumlama onurundan keyif alma gayretindeyiz. Çocuklarını askere gönderirken 'Ya şehit ol, ya gazi' diyen analarımız. Vatan size minnettardır. Yetiştirdiğiniz kahramanlar yurdu asla düşman ve namert eline teslim etmemişler, 'Ya şehit olmuşlar ya gazi' Ne kadar övünseniz, ne kadar gurur duysanız azdır ve hakkınızdır. Türk tarihi şan ve şerefle doludur. Kurtuluş Savaşı yıllarında 'Her şey tükendi. Para da, ordu da ve nihayet ümitler de tükendi' denildiği anda 'Ben varım. Biz varız' diyebilen Atatürk ve silah arkadaşları, Türk son sözünü söylemeden kimsenin bu coğrafya hakkında hesaba oturmaması gerektiğini bir kez daha cihana haykırmışlardır. Haykırmışlar ve toprak için, bayrak için, namus için nasıl ölünür, nasıl kan alınıp kan verilir, öğrenmişlerdir. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları hiç yoktan tekrar bir vatan tesis etmiş ve ilelebet yaşayacak Türkiye Cumhuriyeti Devletini bizlere emanet bırakmışlardır. Emanet emin ellerdedir. İlmi, irfanı, cesareti, vatan, bayrak, millet sevgisi ile dopdolu bir nesil hep bir ağızdan 'Gazi Mustafa Kemal'in izindeyiz' diye bağır bağır bağırmaktadır. Gururluyuz, onurluyuz. Gazi Paşa'nın, Gaziantep'iyiz.Bu duygu ve düşüncelerimle bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun. Hayatta olan gazilerimize aileleriyle beraber sıhhat ve huzur dolu bir ömür temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP