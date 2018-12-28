Son Dakika Haberleri: MHP Milletvekili Özdemir'den, Erü Rektörü Çalış'a Ziyaret

MHP Milletvekili Özdemir'den, Erü Rektörü Çalış'a Ziyaret

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ile birlikte, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

MHP Milletvekili Özdemir'den, Erü Rektörü Çalış'a Ziyaret, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ile birlikte, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette MHP Milletvekili Özdemir ile Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Erciyes Üniversitesinin daha da gelişmesi için yapılması gerekenleri konuştu.

Milletvekili Özdemir, üniversite öğrencilik yıllarında konsey başkanlığı yaptığı Erciyes Üniversitesi'nin kendisi için ayrı bir yeri bulunduğunu ve bu yüzden Erciyes Üniversitesi'nin gelişimi adına her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, gerek ulusal gerekse uluslararası başarı sıralamalarındaki yeri ve araştırma üniversitesi konumu ile Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Erciyes Üniversitesini, daha da ileri taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Ziyaretin sonunda Rektör Çalış, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'e üniversitenin çini işlemeli vazosunu hediye etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:54 Kaynak: İHA

Mustafa Çalış, Erciyes, MHP, Milletvekili, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aralık Ayı Açlık Sınırı Açıklandı Son Dakika! Pentagon, Esad Rejiminin Münbiç'e Girdiği Haberlerini Yalanladı

ÖSO, Münbiç Cephe Hattına Yeni Askeri Birlikler Gönderdi Ablası ve Eniştesini Öldürüp Teslim Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 19:04:51. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Milletvekili Özdemir'den, Erü Rektörü Çalış'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]