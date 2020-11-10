MHP Milletvekili Özdemir'den Rektör Çalış'a tebrik mektubu - Son Dakika

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Türkiye'de geliştirilmesinde büyük sorumluluk üstlenen Erciyes Üniversitesinin rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı tebrik etti.

Özdemir, Çalış'a hitaben yazdığı mektupta, 2019 yılında Çin'de ortaya çıkan salgınının, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarına ve sağlık çalışanlarının üstün gayretlerine rağmen etkisini artırdığını ifade etti.

Bu şartlarda, dünyanın umutla beklediği Kovid-19 aşısının Türkiye tarafından geliştirilmesinde büyük sorumluluk üstlenen, mensubu olmaktan her daim iftihar ettiği Erciyes Üniversitesinin bilimsel çalışmalarının sonuç verdiğini öğrendiğini belirtti.

Özdemir, tamamen milli imkanlarla Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezinde (ERAGEM) gerçekleştirilen çalışmaların olumlu netice vererek, aşının insan üzerindeki denemelerine başlanılmasından dolayı büyük onur ve mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu vesileyle başta şahsınız olmak üzere aşının geliştirilmesinde emeği geçen herkesi en kalbi duygularımla tebrik ederek başarılar diliyor, ülkemiz ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Milletimizle birlikte tüm insanlığa umut olan çalışmalarınızın Cenabı Allah'ın izniyle olumlu netice vermesini ve uygulamaya geçmesini niyaz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.