MHP Milletvekili Taşdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, bir mesaj yayımlayarak tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutladı.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, yayımladığı mesajında Kadir Gecesi'nin önemine vurgu yaparak, "Kadir Gecesi günahlardan arınmak için bize bir fırsat sunmaktadır. Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenmiş, o gece duaya kalkan ellerin geri çevrilmeyeceği taahhüt edilmiş, Yüce Allah bizleri cennetine almak için adeta kapıları sonuna kadar açmıştır. Bu geceyi manasına uygun geçirmek, dualar etmek gecenin buğusunda af dilemek Müslümanlar için yapılabilecek en mantıklı davranıştır" dedi.



Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, yayımladığı mesajın devamında, "Orucun feyz ve bereketine talibiz. Dolayısıyla Yüce Rabb'imin rızasına talibiz. Oruç birliğin ve beraberliğin teminatıdır. Aynı anda yeme içmeyi kesip aynı anda başlamak kadar cemiyeti nizama sokan, kardeşlik ruhunu mıhlayan başka bir ibadet var mıdır, Gelişen tıp aç kalmanın sıhhat açısından faydasını yeni yeni keşfederken, yüce dinimiz bunu yaklaşık bin dört yüz yıl önce emretmiştir. Bilim ve teknoloji geliştikçe, dünya yaşlandıkça, İslam gençleşmektedir. Rahmetinden, haşmetinden, hikmetinden, azametinden, varlığından, tek olduğundan, her şeyin sahibi olduğundan zerre miktar şüphemizin olmadığı Yüce Mevla'm çok şükür bizleri bu yıl da Ramazan'a kavuşturdu. Orucun ulvi ruhaniyetine mazhar olmak, paylaşmanın, yardıma koşmanın, oruç açmanın güzelliğini yaşamak, sahur vaktinin bereket ve huzurunu doyasıya içimize çekmek Müslümanlara bahşedilmiş bir güzelliktir. Bütün bu güzelliklerde zorlama yoktur, gönüllülük vardır. Zaten ibadetlerin kalpleri yumuşatmasının sebebi de bu değil midir, Misafir olduğumuz bu dünyada gelip geçici olduğumuzun farkındayız. Ebedi bir alem bizi beklemekte, bu dünyadan götürdüklerimizin kılı kırk yarar derecede ölçülüp biçildiği hesap günü yaklaşmaktadır. Kadir Gecesi günahlardan arınmak için bize bir fırsat sunmaktadır. Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenmiş, o gece duaya kalkan ellerin geri çevrilmeyeceği taahhüt edilmiş, Yüce Allah bizleri cennetine almak için adeta kapıları sonuna kadar açmıştır. Bu geceyi manasına uygun geçirmek, dualar etmek, gecenin buğusunda af dilemek Müslümanlar için yapılabilecek en mantıklı davranıştır diye düşünüyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Vatanımızı, milletimizi korusun. Dertlilerin dertlerine deva ihsan etsin. Herkese hidayet versin. Yüce Allah, Türk'ü güçlü kılsın. Güçlü kılsın ki Allah'ın hükmü doğrultusunda mazlumların dertleriyle hemhal olalım. Tekrar ezilmiş milletlerin kılıcı, adalet pınarının kaynağı, makul olanın sesi, medeniyetin merkezi olalım. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bütün İslam alemi için hayırlara vesile olsun. Kardeşlerimin duaları kabul olsun. Ramazan Bayramı'na sağ salim ulaşmayı Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum. Allah herkesin ibadetlerini kabul etsin" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP