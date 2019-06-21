MHP Milletvekili Taytak, yumurta üreticilerinin sorunlarını TBMM'ye taşıdı
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Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Merkezi Irak Hükümeti'nin yumurta ihracatı kararı ile ilgili Türkiye Büyük Meclisi Genel Kurulunda konuşma yaptı.
Milliyetçi Hareket Partisi
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:46 Kaynak: İHA
MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak
, Merkezi Irak
Hükümeti'nin yumurta ihracatı kararı ile ilgili Türkiye
Büyük Meclisi Genel Kurulunda konuşma yaptı.
Geçtiğimiz günlerde İhlas Haber Ajansı
'nın (İHA) gündeme getirdiği Afyonkarahisar'da yumurtanın kolisinin 4.5 liraya kadar düşmesine ilişkin MHP
Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, TBMM Genel Kurulunda konuya ilişkin açıklama yaptı.
Taytak, "Afyonkarahisar'ın ekonomisine soluk veren en önemli sektörlerden birisi yumurtacılık sektörüdür. Yumurta üretiminde merkez konumunda olan ilimiz, sektörün borsası durumundadır. Afyonkarahisar ilimiz 2018 yılında 79 milyon dolar ile Türkiye'de en çok yumurta ihracatı yapan ilimizdir. Yumurta ihracatının büyük bir kısmı Irak'a yapılmaktadır. Son dönemlerde, Irak'a yumurta ithalatının durdurulması nedeniyle Afyonkarahisar'da yumurta kolisi 4.5 liraya kadar düşmüştür. Merkezi Irak hükümeti tarafından yumurta ithalatının izine bağlanması ve ithalatı azaltmaya yönelik hamleler yapılması, yumurta sektörüne büyük bir darbe vurmuş ve sektörü durdurma noktasına getirmiştir. Diğer ülkelerin ürünlerini ihraç etmek için ne kadar çaba gösterdiğini biliyoruz. Bu konuda merkezi ırak hükümeti ile gerekli görüşmeler yapılarak, yumurta ithalatçılarımızın sorunları için gerekli girişimler yapılmalıdır" diyerek Afyonkarahisarlı yumurta üreticilerinin sorunlarını dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR
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