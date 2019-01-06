MHP Milletvekili Yılmaz'dan Evi Yanan Aileye Ziyaret

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Yığılca ilçesi Hacıyeri köyünde 3 katlı evleri yanan aileyi ziyaret etti.

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Yığılca ilçesi Hacıyeri köyünde 3 katlı evleri yanan aileyi ziyaret etti.



Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Yığılca ilçesine gelen Yılmaz ve MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, Hacıyeri köyünde 3 katlı evi yanan Muhammet Doğan ve ailesine ziyarette bulundu.



Geçmiş olsun dileklerini ileten Yılmaz, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının ardından tüm ekiplerin seferber olduğunu söyledi.



Aileye gereken yardımın yapılacağını belirten Yılmaz, "Bu sene Düzce'de çok yangın oldu. Kimi ölümlü oldu. Şükür ki bu ailenin başına öyle bir şey gelmedi. Elimizden geleni yapacağız, sosyal yardımlaşma ile de görüşeceğiz. Ekonomik durumuna göre oradan da destek yapılacak. Kızılay buraya konteyner verebilir. Biran önce de yanan evin bulunduğu alan temizlenir ise konteyner da konulabilir. İnşallah bir evi sahibi yaparız." diye konuştu.



Yılmaz, köylülere yardım için elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini anlatan Yılmaz, "Köylülerimizin isteği doğrultusunda taleplerini dinliyoruz. Sağ olsun bize karşı ilgileri büyük. Üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Biz bu milletin vekiliyiz ve onların isteği doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.



Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin'i de makamında ziyaret eden Yılmaz, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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