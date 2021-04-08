MHP Milletvekili Yücel Bulut: "Tokat ekonomisi için hayati önem taşıyan yolda çalışmalar durdu" - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, 2013 yılında ihalesi yapılan ve tamamlanmayan Tokat- Niksar yolunda çalışmaların durdurulduğunu ve 150 işçinin mecburi izne çıkarıldığını açıkladı.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat-Niksar kara yolunda yapılan duble yol çalışmaları meclis gündemine taşıdı. İhalesi 2013 yılında yapılarak çalışmaların başlatıldığı 48 kilometrelik Tokat-Niksar yolunda çalışmaların durduğuna dikkat çeken Bulut, "Yaklaşık 8 yıldır yani 2013 yılından beri yapımı devam etmesine rağmen ancak yüzde 51 seviyesinde tamamlanabilen Tokat Niksar kara yolu inşaatı ödenek yokluğu ve yetersizliği gerekçe gösterilerek bir kez daha durdurulmuş, yaklaşık 150 işçi mecburi izne çıkartılmıştır. Ulaştırma Bakanımızın açık talimatına rağmen ödenek konusunda yaşanan aksamalar ve eksiklikler her gecen gün yeni bir mağduriyet ve hayal kırıklığına neden olmaktadır. Tokat ekonomisi için hayati önem taşıyan Tokat-Niksar kara yolunun bir an önce tamamlanması bütün Tokatlıların beklentisi ve dileğidir" dedi. - TOKAT