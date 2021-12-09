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MHP'li Taşdoğan'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki - Son Dakika

MHP'li Taşdoğan'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki

09.12.2021 10:15
MHP'li Taşdoğan'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep temaslarındaki bazı açıklamalarına ilişkin, "Bu topraklarda bin yıldır birlik içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşıyoruz.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep temaslarındaki bazı açıklamalarına ilişkin, "Bu topraklarda bin yıldır birlik içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşıyoruz. Bunun altına dinamit koymaya çalışmak ihanettir." dedi.

Taşdoğan, yazılı açıklamasında, Kılıçdaroğlu'nun dün kentte yaşayan Şanlıurfalılarla bir araya geldiğini hatırlattı.

Gaziantep üzerinden Türkiye'de ayrıştırıcı oyunların sahnelenmeye yeltenildiğini savunan Taşdoğan, "TÜİK verilerine baktığımızda Gaziantep'te en çok Şanlıurfalı hemşerilerimiz yaşamaktadır. Yaklaşık 350 bin Şanlıurfalı hemşerilerimizle yıllardır, huzur ve kardeşlik içinde hiçbir ayrım yapılmaksızın yaşamakta olan büyük bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

Taşdoğan, birçok Şanlıurfalının kentte yatırım yaptığını, emek verdiğini ve hizmet ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu topraklarda bin yıldır birlik içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşıyoruz. Bunun altına dinamit koymaya çalışmak ihanettir. Sayın Kılıçdaroğlu, Gaziantep'i ve Gaziantep'teki Şanlıurfalıları görmezden geldiklerini itiraf etmiştir. Fakat bizler, memleketi ve mezhebi ne olursa olsun Gaziantep'te yaşayan her bir ferde hizmet etmeye devam ediyoruz, devam da edeceğiz. Öyle yılda bir Gaziantep'e gelerek, algı yönlendirmeleriyle bu şehirde yaşayan insanları, ayrıştırıcı operasyonlara alet olmak bir genel başkana yakışmayan harekettir. Milleti barıştırmaktan bahseden Kılıçdaroğlu'na sormak istiyorum, size kim ya da kimler, bu şehirde küslükler olduğundan söyledi de böyle bir derde düştünüz? Gaziantep, tıpkı Türkiye örneğinden olduğu gibi vatandaşlarının huzur ve barış içerisinde yaşadığı bir şehirdir. Bilmiyorsanız hatırlatalım, gazi olan Antep, şanlı olan Urfa ve kahraman olan Maraş evlatları, omuza omuza vererek bu unvanların sahibi olmuştur. İşgal kuvvetlerinin bile bozamadığı bu birlik ve beraberliği bozmaya hiç kimsenin gücü ve kuvveti yetmeyecektir."

MHP'li Taşdoğan'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki

Milliyetçi Hareket Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Gaziantep, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP'li Taşdoğan'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki - Son Dakika


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