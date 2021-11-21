MHP'Lİ ARKAZ: HDP HAİN BİR ÖRGÜTÜN SİYASİ KANADIDIR - Son Dakika

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, HDP'nin PKK'nın siyasi kanadı olduğunu belirterek, 'Karşıda bir zillet ittifakı var ve HDP oranın başını çekiyor ve orayı organize ediyor maalesef. HDP hain bir örgütün siyasi kanadıdır' dedi.

MHP'nin başlattığı 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' programı kapsamında Karabük'e gelen MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, parti yöneticileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle İşçi Lokalinde bir araya geldi. MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz yaptığı konuşmada, 'Cumhur ittifakı ile beraber terör ve teröristler doğudaki kazdıkları hendeklere gömülmüştür ve gömülmeye de devam ediyor. Yurt içinde teröristler temizlenmiştir, PKK terör örgütü bitmiştir, FETÖ de bitti biliyorsunuz. Kuzey Irak'ta, Kuzey Suriye'de bugün 40 kilometre içeride Türk askerileri var, Türk Bayrağı dalgalanıyor. Yani biz sınırlarımız 40 kilometre içeriden koruyoruz' diye konuştu.

HDP'nin hain örgütün siyasi kanadı olduğunu söyleyen Arkaz, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz ittifaklar var. Karşıda bir zillet ittifakı var ve HDP oranın başını çekiyor ve orayı organize ediyor maalesef. HDP hain bir örgütün siyasi kanadıdır. HDP'deki o milletvekilleri, PKK'nın militanlarından ve Kandil'deki o hain militanlardan hiçbir farkı yoktur, hepsi aynıdır. Çünkü onlar Kandil'in listesidir. Bunlar hain bir örgütün siyasi kanadı, dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde devletini yıkmak isteyen, milletini bölmek isteyen, askerini polisini sırtından vurarak şehit eden bir terör örgütünün uzantısını Meclis'te barındırmazlar.?

Arkaz, HDP'nin kapatılmasını gerektiğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Onlar oradan gidecek. Genel başkanımız uzun süredir söylüyor, HDP kapatılsın diye. Bunlar devletten maaş alıyor, devletin verdiği çakarlı araçlarla terörist taşıyorlar. Her türlü vatan hainliği yapıyorlar ve onlar oradan gitmelidir. Selahattin Demirtaş diye bir hain var bunların eş başkanı. Eş başkan demek Apo'nun adamı ve onun gibi hainlerdir. O hain şu an cezaevinde. Muhalefetin milletvekilleri ikide bir çıkıp efendim o insan niye içerde tutuluyor, çıkarın diyor. Bizde bir atasözü vardır, Haine kim merhamet ediyorsa, vatana ve millete ihanet etmiş olur. En az onun kadar hainlerdir.?